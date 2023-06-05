اليوم السابع
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الإثنين، 05 يونيو 2023 02:54 م
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هبوط مؤشر للبورصة الرئيسى للجلسة الثانية.. والتداولات تتجاوز 3 مليارات جنيه

الإثنين، 05 يونيو 2023 02:54 م
هبوط مؤشر للبورصة الرئيسى للجلسة الثانية.. والتداولات تتجاوز 3 مليارات جنيه البورصة المصرية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسى بضغوط هبوط أسهم قيادية للجلسة الثانية، فيما ارتفع مؤشرا إيجى إكس 70 وإيجى إكس 100 مدفوعًا بصعود أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط تداولات تجاوزت 3 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقى 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.129 تريليون جنيه.

 

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 17345 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3213 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 20833 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 7258 نقطة.

 

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 3461 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 5113 نقطة.


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