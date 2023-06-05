مفتى الجمهورية يتوجَّه إلى صربيا فى زيارة رسمية ويلتقى الرئيس الصربى

كتب لؤى على

توجَّه -مساء اليوم الإثنين- الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- إلى جمهورية صربيا في زيارة رسمية تبدأ من 6 إلى 9 يونيو، بهدف مدِّ جسور التعاون والترابط الديني والإفتائي بين البلدين.

ومن المنتظر أن يلتقي الدكتور شوقي علام برئيس الجمهورية الصربي ألكسندر فوتشيتش، وعدد من كبار الشخصيات الرسمية والدينية، حيث يلتقي بكلٍّ من السيد إيفيتسا داتشيتش، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الصربي، والدكتور فلاديمير روجانوفيتش، مدير إدارة التعاون الدولي مع الكنائس والمجتمعات الدينية بمقر وزارة العدل الصربية، والسيد فلاديمير أورليتش، رئيس الجمعية الوطنية لصربيا بمقر البرلمان الصربي.

بالإضافة إلى لقاء مرتقب مع البطريرك بورفيريا بيتريتش، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية لصربيا، واجتماع مع الشيخ مصطفى يوسف سباهيتش، مُفتي بلجراد، والسيد حسين ميمتش، وزير السياحة والشباب الصربي، كما سيلقي فضيلته محاضرة في كلية القانون بجامعة بلجراد بعنوان "المسئولية الدينية والأخلاقية في عالم متغير".

من جانبه أكَّد الدكتور إبراهيم نجم -مستشار مفتي الجمهورية- أن هذه الزيارة الرسمية تأني في ضوء الاستراتيجية التي تتبعها دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، للتواصل مع الشرق والغرب؛ من أجل بناء جسور السلام، وبحث القضايا الدينية والفكرية والثقافية، وتعزيز الصورة الذهنية للإسلام وتعزيز قوة مصر الدينية الناعمة بين الأمم والشعوب.