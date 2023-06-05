محافظ القليوبية يتفقد قافلة طبية مجانية بقرية سندوة فى الخانكة.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، اليوم، القافلة الطبية التي تنظمها مديرية الصحة والسكان والتي تستمر على مدار يومين من 5/6 حتى 6/6/2023، بحضور الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور جمال سلامة مدير عام التأمين الصحي بالقليوبية، وناصر عبد اللطيف نائب رئيس مدينة الخانكة.

وتابع محافظ القليوبية، العمل بالأقسام الطبية والتي يبلغ عددها 13 قسما، يشرف عليها أطباء استشاريون منها "القلب والأنف والأذن والحنجرة والأمراض الجلدية والصدرية والعظام والرمد والنساء والتوليد والأسنان والجراحة ومعامل تحليل الدم والطفيليات والصيدلية واكتشاف مبكر لضغط الدم والسكر بالإضافة إلى عيادة تنظيم الأسرة"، و2 عيادة إسعاف، وقسم للأشعة والتي تسهم فعالياتها في الكشف المجاني لمواطني قرية سندوة والقرى المحيطة بها.

وأشاد محافظ القليوبية، بالجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة لتيسير القوافل الطبية للقرى بمحافظة القليوبية وتخصيص عدد كبير من القوافل الطبية في كافة التخصصات، وذلك لتقديم خدمات طبية متميزة والتخفيف والتيسير وخدمة المواطنين، بالإضافة إلى القوافل الطبية التي تنظمها المحافظة بالتنسيق مع جامعة بنها وكان آخرها بقرية العكرشة بمدينة الخانكة أيضا.

كما أشار، إلى أن القافلة الطبية تقوم بالكشف على المواطنين مع إجراء التحليلات اللازمة والمختلفة وصرف العلاج بالمجان وتحويل الحالات الكبيرة والمستعصية إلى المستشفيات الكبرى التابعة لوزارة الصحة، موضحا أن محافظة القليوبية بالتنسيق مع مديرية الصحة تقوم بدعم القافلة ومدها بكل المستلزمات والأطباء وهيئة التمريض وغيرها، ولا تألوا جهدا في تقديم كافة الدعم للمواطن لتلقيه خدمة صحية مناسبة.

وأكد على حرص المحافظة على الإرتقاء بقطاع الصحة لتقديم خدمات طبية متميزة، موضحا حرص الدولة علي الاهتمام بالقطاع الصحي الذي يعد في اولي الاهتمامات وعلي هامش القافلة تقام علي مدار يومين ندوات تثقيفية للمرأة والأسرة عن التغذية وأمراض سوء التغذية والأمراض غير السارية وخدمات تنظيم الاسرة.

والتقي محافظ القليوبية، بالمواطنين واستمع الي مشاكلهم ووجه بحلها فورا، حيث قام المحافظ بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة لإجراء عملية جراحية كبرى لأحد المرضى بالقافلة، كما طمئن المحافظ أهالي القرية علي تطوير الوحدة الصحية بالقرية وجميع القرى بالمدينة لدخول مدينة الخانكة ضمن مبادرة حياة كريمة واستغلال أي قطع أراضي فضاء لإقامة المجمعات الطبية التي تنشأ علي أحدث مستوي لتقدم خدمة طبية مميزة للمواطنين وتتماشي مع منظومة التأمين الصحي الشامل.

جدير بالذكر بأن الوحدة الصحية بسندوة تقدم كافة الخدمات الطبية لاهالي القرية من بينها خدمات التطعيمات وتنظيم الأسرة ومتابعة الأطفال وخدمات عيادة الأسنان والمعمل والطوارئ والعيادة الخارجية، كما تقدم خدمات المبادارات الرئاسية صحة المرأة والأمومة والطفولة والاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة والسمعيات من عمر يوم، كما تقدم خدمات قياس سكر تراكمي ودهون ثلاثية وقياس ضغط وسكر عشوائي كما يوجد تجهيزات طبية کرسی أسنان و سونار، بالإضافة إلى أنه يوجد 2 طبيب بشري و4 طبيب صيدلي، و5 طبيب أسنان، و17 ممرضة، و4 رائدة ريفية ومراقب صحي، كما تردد علي الوحدة الصحية عدد 3031 مريض في كافة التخصصات خلال شهر فبراير الماضي، وعدد 3277 مريض في شهر مارس الماضي، وعدد 2075 مريض في أبريل الماضي.