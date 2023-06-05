محافظ الغربية يشهد انطلاق حملة التبرع بالدم في المركز الإقليمي بطنطا

شهد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم، انطلاق فعاليات حملة التبرع بالدم والذى أطلقها المركز الإقليمى لخدمات نقل الدم بطنطا، لتوفير الدم لأكبر عدد من مرضى العلاج على نفقة الدولة على مستوى مصر كلها، وذلك بحضور الدكتورة أمل سافوح مدير المركز وممدوح النجار رئيس حى أول طنطا وعدد من الشباب والمتطوعين للتبرع بالدم.

وتفقد المحافظ الغرف المخصصة للتبرع وأجرى حواراً مع المتبرعين كما تفقد الغرف المخصصة لحصول المواطنين على الدم والبلازما اللازمين لهم، موجهاً الشكر للفريق الطبى ولجميع العاملين بالمركز والذين يتخذون كافة الإجراءات الطبية قبل قبول التبرع.

ودعا رحمى المواطنين وخاصة الشباب للتبرع بالدم والمواظبة عليه حيث يعمل على تجديد الدم وتقليل احتمالات الإصابة بالعديد من السرطانات وتقليل احتمالات حدوث جلطات القلب، إلى جانب كونه عملاً إنسانياً يستهدف حماية وإنقاذ أرواح المواطنين والمصابين، موجهاً الدعوة لكافة الجهات برفع الوعى لدى أفراد المجتمع بثقافة التبرع وأهمية المشاركة فى حملات التبرع بالدم.

وقالت سافوح أن المركز يوفر الدم والبلازما مرتين شهرياً لعدد 856 مريضا بالثلاسيميا يعالجون على نفقة الدولة، كما يوفر المركز لمرضى الهيموفيليا (سرعة النزف) نقل البلازما بمتوسط احتياج 100 كيس شهرياً، إلى جانب توفير كل احتياجات مركز الأورام، مركز القلب بالمحلة الكبرى. وكل المستشفيات الحكومية داخل المحافظة بالمجان، حيث يعتبر المركز الوحيد فى الغربية الذى لا يتطلب من أهل المريض توفير متبرعين مقابل الدم المصروف.