محافظة الوادي الجديد تحدد نهاية يوليو لتنفيذ الحجز الإداري على المشروعات المدينة

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

أعلنت محافظة الوادي الجديد فى بيان لها اليوم الإثنين ، أن المهلة المقرر لجدولة المديونيات المستحقة لصندوق استصلاح الأراضي تنتهي في 30 يونيو 2023م، يتم بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية بناء على موافقة وزارة المالية ( مصلحة الضرائب العقارية)؛ لتنفيذ الحجز الإداري على المتقاعسين عن سداد مستحقات الصندوق (ما للمدين لدى الغير طبقًا لقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955).

وناشدت المحافظة المستثمرين المتقاعسين عن سداد الديون المستحقة على مشروعاتهم، وكذلك الذين قاموا بجدولة المديونية ولم يلتزموا بالسداد طبقًا للبرنامج الزمني للجدولة، سرعة التوجه إلى صندوق استصلاح الأراضي بديوان عام المحافظة ومراكز المدن؛ لسداد المديونيات حفاظًا على المال العام.