عادل الغضبان: مشروع الإسكان التعاونى منطقة جذب تجارى وسياحى لأبناء بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، يرافقه اللواء وليد البارودي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، اليوم، مشروع الإسكان التعاوني بمنطقة ناصر والأمين، وذلك لمتابعة مستجدات وسير الأعمال الإنشائية الجارية بالمشروع، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، والمهندس عماد البرشه وكيل وزارة الإسكان ببورسعيد، ووفد الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

و خلال الجولة ، استعرض محافظ بورسعيد و رئيس تعاونيات البناء ٱخر معدلات الأعمال الانشائية الجارية بمشروع ناصر والامين ، كما استمعا من مقاولي المشروع نسب إنجاز أعمال الترفيق في المشروع، حيث تم الانتهاء من توصيل الغاز والصرف وجار استكمال توصيل المرافق المياه بداية من اليوم للعمارات والمول التجاري الجاري إنشاؤه بالمنطقة.

كما أكد محافظ بورسعيد أنه تم الانتهاء من إنشاء 65% من المول التجاري المعلق بمنطقة ناصر والأمين، وجاري البدء في توصيل المرافق كاملة للمول، حيث سيضم المول عددا من المحال التجارية، وسينما و مركز ثقافي، و جراج يشمل على ورش خدمية، و يساهم في احدث الرواج التجاري بوسط المدينة.

وأكد محافظ بورسعيد، أن مشروع الإسكان التعاونى بمنطقة ناصر والأمين سوف يمثل نقطة جذب تجارى بل وسياحى لأبناء بورسعيد وجميع المحافظات، نظرًا لخطة التطوير الشاملة التى تتم بالمنطقة.

ووجه محافظ بورسعيد بالاسراع في معدلات العمل، لسرعة الانتهاء من استكمال توصيل المرافق للمشروع، كما وجه بالتنسيق التام بين الجهات المختصة، ومن جانبه، أكد رئيس "تعاونيات البناء" على تقديم الدعم اللازم بما يسهم في تذليل أي عقبات وسرعة إنجاز المشروع.

وكان محافظ بورسعيد قد استقبل رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان والوفد المرافق بالديوان العام، لمتابعة مستجدات العمل في مشروع الاسكان التعاوني ببورسعيد.