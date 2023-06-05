طقس الخليج.. ممطر بالسعودية غائم بالإمارات معتدل بالبحرين وحار في الكويت

إعداد عبد الوهاب الجندى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين من خلال النشرات الجوية فى السطور التالية.



طقس السعودية



قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه "بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وحائل. في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم و الرياض تمتد الى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية".

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون غربية الى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة تتحول تدريجياً الى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل الى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر الى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج و مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

طقس الإمارات



توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح: جنوية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.. ويكون الطقس في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:52 والمد الثاني عند الساعة 01:28 والجزر الأول عند الساعة 08:23 والجزرالثاني عند الساعة 19:07.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:07 والمد الثاني عند الساعة 21:58 والجزر الأول عند الساعة 16:49 والجزرالثاني عند الساعة 04:46.

طقس الكويت



قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم حار و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

وخلال الليل يكون مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة .. درجة الحرارة الصغرى: 33 °ﻡ

طقس البحرين



أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن طقس اليوم الإثنين، حسن بوجه عام ويكون حارا خلال النهار .

الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحياناً خلال النهار.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثالثة أقدام .

درجة الحرارة العظمى 42 م درجة الحرارة الصغرى 26 م

الرطوبة النسبية العظمى 85 % الرطوبة النسبية الصغرى 20 %