رئيس هيئة الدواء يصطحب وزير الصناعة السعودى فى زيارة لمدينة الدواء المصرية

كتب: وليد عبدالسلام

اصطحب الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، وفداً سعودياً يرأسه وزير الصناعة و الثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ونائبه المهندس أسامة الزامل، وبمرافقة عبدالرحمن الذكير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، وخليل بن سلمه، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية السعودية، وذلك في زيارة ميدانية لمدينة الدواء المصرية وذلك بحضور الدكتور، أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور يس رجائي، رئيس الإدارة المركزية للعمليات بالهيئة، واستقبلهم الدكتور عمرو ممدوح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمدينة الدواء المصرية، وتأتى هذه الزيارة بهدف تعزيز العلاقات الثنائية في مجال صناعة الدواء مع المملكة العربية السعودية.

واستهل رئيس هيئة الدواء المصرية كلمته بالترحيب بالوفد السعودى فى بلدهم الثانى مصر، وأثنى على قوة العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة بين الجانبين، وتعميق الشراكة فى القطاع الدوائى بين مصر والسعودية، وتعزيز القدرات العلمية والصناعية والتكنولوجية فى كلا البلدين، وحرص هيئة الدواء المصرية على ضح الاستثمارات الدوائية السعودية بسوق الدواء المصرى، وتبادل التعاون على مستوى العمل التنظيمى والرقابى بين البلدين.

وتضمنت الزيارة تقديم عرضا بانورامياً عن مدينة الدواء وأهدافها الإستراتيجية وإمكانياتها الصناعية، والدور الذى تقوم به من أجل توطين الصناعات الدوائية المهمة بالسوق المصري، كذلك ريادتها الإقليمية وسعيها نحو زيادة نفاذ المستحضرات الطبية المصرية بالأسواق العالمية.

جاءت زيارة الوفد السعودي استكمالًا لسلسلة الاجتماعات التي بدأتها هيئة الدواء المصرية مع الجانب السعودي لمد جسور التواصل والتعاون مع الدول العربية الشقيقة، وخلق شراكات قوية تعزز أوجه التبادل التجاري المشترك للمستحضرات الدوائية بالأسواق العربية.