وأضاف بوصعب في تصريحات أن إجراء الإنتخابات بيد الحكومة وليس بيد المجلس نيابي، موضحا أن التعديل التشريعي للتمديد للمجالس يأتي خوفا من حصول أي فراغ أو خطاً يمنع حصول إجراء الإنتخابات، معتبرا أن عدم حصول الانتخابات مع عدم التمديد للمجالس البلدية والمخاتير سيدخل البلاد في شلل تام، حيث أن "المختار" لن يعود بوسعه العمل في اصدار وثيقة ولادة وطلبات جوازات السفر.