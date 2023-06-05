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خلاف على تربية كلب يتسبب فى مشاجرة وإشعال النار فى شقة بالطالبية

الإثنين، 05 يونيو 2023 09:47 ص
خلاف على تربية كلب يتسبب فى مشاجرة وإشعال النار فى شقة بالطالبية قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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نشبت مشاجرة بين 4 أشخاص بمنطقة الطالبية، نتيجة خلافات متعلقة بتربية كلب بالعقار، وأسفرت المشاجرة عن إصابة المتشاجرين، واشتعال النار بشقة ملك أحدهم، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بتشاجر عدد من الأشخاص، ونشوب حريق داخل شقة سكنية فى الطالبية، فتوجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتم السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، كما تمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق.

وبإجراء التحريات، تبين تشاجر 4 أشخاص نتيجة خلافات متعلقة بتربية كلب بالعقار الذى يقيمون به، وأسفرت عن إصابة طرفى المشاجرة، وإشعال النار فى شقة ملك أحدهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

 


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