جهاز مدينة الشروق يحصل على 3 شهادات "أيزو".. وتأهيل جهاز السويس الجديدة

كتب أحمد حسن

صرح المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق ، بأن مركز حسابات المياه التابع للجهاز قد قام بتطبيق عدة معايير فى مجال إدارة الجودة، والبيئة، والسلامة والصحة المهنية تُوجت بحصول المركز على 3 شهادات "أيزو" أرقام [ 9001 إصدار 2015 / 14001 إصدار 2015 / 45001 إصدار 2018 ]، وذلك بحضور مسئولى الإدارة العامة للإشراف على الجودة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة القائمة بالتأهيل والمتابعة، حيث تم التوجيه اللازم بالحصول على الشهادات، بهدف زيادة القدرة التنافسية بين القطاعات المختلفة والمساعدة فى رفع مستوى الأداء فى التعامل مع الجمهور والحد من المخاطر.

وفى ذات السياق، كرم رئيس جهاز مدينة الشروق، مجموعة العمل القائمة على تطبيق الإشتراطات وقامت بتأهيل المنظومة حتى الحصول على الشهادات، حيث تم تسليم شهادات تقدير تكريماً لدورهم فى هذا الحدث بهدف خلق جو من المنافسة الإيجابية بين العاملين بقطاعات الجهاز المختلفه بمدينة الشروق.

واستقبلت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، مسئولي إدارة الجودة ومقرر اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستعراض أولى برامج التوعية بمتطلبات تطبيق نظم إدارة الجودة ضمن خطة تأهيل جهاز مدينة السويس الجديدة للحصول على شهادات الأيزو 9001 في نظم إدارة الجودة، والأيزو 45001 في نظم إدارة السلامة والصحة المهنية، والأيزو 14001 فى نظم إدارة البيئة، وذلك في إطار الحرص علي تطبيق معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية كاتجاه عام للدولة ول وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستمع الحضور لشرح تفصيلي من السيد/ أحمد كمال، رشاد مدير إدارة الجودة بهيئة المجتمعات العمرانية، وتم التوجيه بضرورة ترجمة ما تم الاتفاق عليه وتقديم تقرير شهري عن مستوى الأداء، وما تم من مهام للجنة العليا للسلامة والصحة المهنية ومتابعة تأهيل جهاز مدينة السويس الجديدة لتطبيق نظم الأيزو.