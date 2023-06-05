اليوم السابع
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توجيهات رئاسية بتعزيز جهود تنمية صناعة التعهيد ودعم المهنيين المستقلين.. إنفوجراف

الإثنين، 05 يونيو 2023 06:43 م
توجيهات رئاسية بتعزيز جهود تنمية صناعة التعهيد ودعم المهنيين المستقلين.. إنفوجراف انفوجراف

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعزيز جهود تنمية صناعة التعهيد ودعم المهنيين المستقلين وزيادة أعدادهم، من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل والاقتصاد القائم على المعرفة، ويعزز من تنافسية الكوادر المصرية على المستوى الدولي، على النحو الذي يسهم في زيادة حصيلة مصر من الصادرات الرقمية، ومواكبة التطور السريع على مستوى العالم في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.

وفى هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز ما جاء في هذا الاجتماع

اجتمع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

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الرئيس اطلع على الجهود الجارية للتوسع فى بناء قدرات الكوادر البشرية المصرية، وتدريبهم على المهارات الرقمية

اطلع الرئيس على تطورات العمل الجارى للنهوض بتصميم وصناعة الإلكترونيات فى مصر عبر تعميق التصنيع المحلى للأجهزة وتصميم الدوائر الإلكترونية

الرئيس وجه خلال الاجتماع بتعزيز جهود تنمية صناعة التعهيد ودعم المهنيين المستقلين وزيادة أعدادهم

 

 


الرئيس السيسى

رئيس الوزراء

المهنيين المستقلين



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