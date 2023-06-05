تحويلات مرورية فى المقطم لتطوير شبكة الصرف الصحى لمدة 10 أيام.. التفاصيل

كتب عبد الرحمن سيد

تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة ، تحويلات مرورية بتقاطع شارع عماد عبد العزيز مع محور أحمد الزمر في المقطم مع إجراء غلق بالطريق لتنفيذ تطوير شبكة الصرف الصحى لمدة 10 أيام ، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة ، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال مشروع تطوير شبكة الصرف الصحى بمنطقة المقطم وتحسين كفاءة بعض شبكات الصرف الصحى بمناطق (الهضبة العليا، الهضبة الوسطى) وتنفيذ بعض أعمال غرفة دفع نفقى "إستقبال" بتقاطع شارع عماد عبدالعزيز فى الوصلة من بدايته من محور أحمد الزمر داخل شارع عماد عبد العزيز إتجاه شارع زكريا عثمان، الأمر الذى يستلزم إجراء الغلق الكلى للوصلة المشار إليها وتحويل حركة المركبات على النحو التالى:

-القادم من محور أحمد الزمر إتجاه شارع عماد عبد العزيز الإستكمال فيميناً شارع نجاتى سراج فيميناً شارع زكريا عثمان والإستكمال إتجاه شارع حسن الشريف، وذلك إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 5/6/2023 ولمدة 10 أيام.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.