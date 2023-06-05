تحرير 190 مخالفة فى الغربية ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية باستمرار الحملات اليومية للجان التفتيشية والتي تم تكليفها لمراقبة الأسواق ومنع أي محاولات للغش التجاري إلى جانب التأكد من صحة وجودة المنتجات المعروضة وذلك حفاظا على صحة المواطن، وتلقى المحافظ تقريرا عن عمل اللجان داخل مراكز السنطة، زفتى، سمنود، بسيون وطنطا يفيد بتحرير 190 محالة متنوعة حررتهم لجان التفتيش لوجود مخالفات صحية وتموينية، إلى جانب سحب عينات لأغذية مشتبه في صلاحيتها وإعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية.

وشمل التقرير تحرير مديرية الصحة عدد 73 مخالفة لعدم حمل شهادات صحية وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية ، إلى جانب تحرير مديرية التموين لعدد 75 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، نقص وزن رغيف الخبز، حقن دواجن بالمياه، عدم وجود ميزان حساس، عدم مطابقة مواصفات العجين، عدم إعلان قائمة التموين.

كما شمل التقرير تحرير مديرية الطب البيطري 5 مخالفات للحوم مكشوفة ومذبوحة خارج السلخانة إلى جانب تحرير هيئة سلامة الغذاء لعدد 3 محاضر لأغذية فاسدة وتحرير الوحدات المحلية لعدد 34 محضر نظافة وإشغالات.

وتهيب محافظة الغربية المواطنين بضرورة مراجعة تاريخ الصلاحية المدون على المنتجات قبل الشراء مع الإبلاغ الفوري عن المخالفين على أرقام الشكاوى الآتية (مبادرة الغربية بتتغير بيكم على خدمة الواتس آب 01550502837 و01550505836 أو عبر غرفة عمليات المحافظة 0403341233