بعد سجنها 20 عاما.. براءة أسترالية اتهمت بقتل أطفالها الأربعة.. اعرف القصة

كتبت رباب فتحى

قالت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية غنه تم العفو عن امرأة أسترالية أمضت 20 عامًا في السجن ، وأفرج عنها يوم الاثنين بناءً على أدلة علمية جديدة على أن أطفالها الأربعة ماتوا لأسباب طبيعية كما أصرت وليس لأنها قتلتهم كما اتهمت.

وكان يُنظر إلى العفو على أنه أسرع طريقة لإخراج كاثلين فولبيج من السجن ، ويمكن للتقرير النهائي من التحقيق الثاني في إدانتها أن يوصي محكمة الاستئناف بالولاية بإلغاء إدانتها.

وأُطلق سراح فولبيج ، البالغة من العمر الآن 55 عامًا ، من سجن في جرافتون بولاية نيو ساوث ويلز ، بعد عفو غير مشروط من قبل الحاكمة مارجريت بيزلي.

وقال المدعي العام لولاية نيو ساوث ويلز ، مايكل دالي ، إن القاضي السابق توم باثورست نصحه الأسبوع الماضي بوجود شك معقول بشأن ذنب فولبيج بناءً على أدلة علمية جديدة على أن الوفيات ربما كانت لأسباب طبيعية.

وقال دالي للصحفيين "هناك شك معقول بشأن ذنب فولبيج بقتل طفلها كالب وإلحاق أذى بدني خطير بطفلها باتريك وقتل أطفالها باتريك وسارة ولورا". وأضاف دالي: "لقد توصلت إلى رأي مفاده أن هناك شكًا معقولاً في إدانة فولبيج بهذه الجرائم".

أجرى باثورست التحقيق الثاني في قضية فولبيج ، والذي بدأ من خلال التماس قال إنه "يستند إلى أدلة إيجابية مهمة للأسباب الطبيعية للوفاة" ووقعها 90 عالمًا وممارسًا طبيًا ومهنيين ذوي صلة.

واعترف المدعون في التحقيق الذي أجراه في أبريل بوجود شك معقول حول جرمها.

كانت فولبيج تقضي عقوبة بالسجن لمدة 30 عامًا كان من المقرر أن تنتهي في عام 2033. كانت ستصبح مؤهلة للإفراج المشروط في عام 2028.

مات الأطفال بشكل منفصل على مدى عقد من الزمن ، ما بين 19 يومًا و 19 شهرًا.