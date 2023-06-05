بركان كوتوباكسى يتسبب فى 19 زلزالا و والرماد يصل لارتفاع ألف متر فى الإكوادور

فاطمة شوقى

أطلق بركان كوتوباكسي، الواقع في سلسلة جبال الأنديز، على بعد حوالي 45 كيلومترًا جنوب شرق كيتو عاصمة الإكوادور، عمودًا من الغازات والرماد ارتفع إلى ألف متر فوق قمته، بالإضاف إلى تسجيل 19 زلزالا متوسطا، حسبما أعلن المعهد الجيوفيزيائى الوطنى مدرسة البوليتكنيك.

وأشارت قناة "تيلى سور" الفنزويلية إلى أن بركان كوتوباكسي العملاق يحافظ على عملية ثورانه منذ أكتوبر الماضى مع ميل الى الانخفاض، وسجل سلسلة من الهزات استمرت كل منها أقل من 10 دقائق بسبب انبعاث غازات وأبخرة.

في الـ 24 ساعة الماضية، رصدت شبكة أجهزة قياس الزلازل التي تراقب كوتوباكسي IG 23 19 هزة متوسطة "طويلة المدى".

وأضاف أنه لا توجد تقارير عن سقوط رماد محتمل في مناطق مأهولة بالسكان ، حيث يبدو أن المواد المطرودة سقطت على نفس الجبل.

ويبلغ ارتفاع كوتوباكسي 5897 مترًا فوق مستوى سطح البحر وقطرها الأساسي 20 كيلومترًا. إنه ثاني أعلى جبل في الإكوادور وله شكل مخروطي مثالي، يمكن رؤيته من عاصمة البلاد عندما تسمح الظروف الجوية بذلك.

والجدير بالذكر أن هناك بركان آخر فى الاكوادور وهو سانجاى الذى تسبب فى مارس الماضى أيضا إلى العديد من الأثار السلبية بسبب نشاطه البركانى

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أن بركان سانجاي ، آخر بركان جنوب الإكوادور ، في كورديليرا ريال ، في مقاطعة مورونا سانتياجو الأمازونية ، يحافظ على نشاطه البركاني، وفقًا للمعهد الجيوفيزيائي التابع لمدرسة البوليتكنيك الوطنية ، المؤسسة المسؤولة عن مراقبة البراكين في الإكوادور ، تم تسجيل حالات نشاط آخرى مثل فيضان نهر أبانو.