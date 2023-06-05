اليوم السابع
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انخفاض أسعار البصل والطماطم والبطاطس فى سوق الخضراوات

الإثنين، 05 يونيو 2023 07:00 ص
انخفاض أسعار البصل والطماطم والبطاطس فى سوق الخضراوات خضار - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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تباينت أسعار الخضراوات في أسواق الجملة اليوم الاثنين، وسجل سعر الطماطم بين 2.5 إلى 4 جنيهات بتراجع 1.5 جنيه، والبطاطس من 4 إلى 5.5 جنيه، والبصل 8 إلى 11 جنيها بانخفاض 2 جنيه، الكوسة 6 إلى 8 جنيهات، والجزر 2.5 إلى 6.8 جنيه.

وسجل سعر الفاصوليا 4 إلى 7 جنيهات في أسواق الجملة، والباذنجان البلدى 3 إلى 6 جنيهات، والرومى 5 إلى 9 جنيهات، والباذنجان الأبيض 4 إلى 7 جنيهات، الفلفل الرومى الصوب 4 إلى 7 جنيهات، والفلفل البلدي 5 إلى 7 جنيهات، والفلفل الحامى  5 إلى 8 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الملوخية فى الجملة 5 إلى 8 جنيهات والخيار الصوب 6 إلى 8 جنيهات، والخيار البلدي 4 إلى 7 جنيهات، وبلغ سعر البامية 20 إلى 24 جنيها، والبسلة 18 إلى 22 جنيها والسبانخ 7 إلى 10 جنيهات، والقلقاس 5 إلى 8 جنيهات.

هذه الأسعار تعبر فقط عن سوق الجملة ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن إلى الأسواق المختلفة، لذلك تختلف هذه الأسعار بين منطقة إلى أخرى بحسب مكاسب التجار.

 

 


الخضار

الفاكهة

أسعار الخضار

أسعار الخضروات والفواكه



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