اليوم السابع: مصر تنجح فى الخفض المتوالى لمعدلات البطالة

تناول عدد اليوم السابع المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: الدولة تحرص على إطلاق المشروعات القومية كثيفة العمالة.. الرئيس السيسى يؤكد خلال استقباله الأمين العام للاتحاد الدولى للاتصالات: نحرص على تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولى للاتصالات.. "التموين" تعلن ارتفاع توريد القمح المحلى لـ3.2 مليون طن

اقرأ أيضا





رغم تعقد المشهد العالمى وتقلباته.. مصر تنجح فى الخفض المتوالى لمعدالت البطالة.. الدولة تحرص على إطلاق المشروعات القومية كثيفة العمالة.. زيادة الاستثمارات وعدد الشركات المؤسسة يدفعان معدل البطالة للتراجع.. وارتفاع عدد المشتغلين بنسبة %18.8 فى الربع الأول من 2023



الرئيس السيسى يؤكد خلال استقباله الأمين العام للاتحاد الدولى للاتصالات: نحرص على تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولى للاتصالات.. الرئيس: مهتمون بقطاع الاتصالات.. ودورين بوجدان مارتن تثمن دور مصر ومساهماتها الممتدة فى أعمال الاتحاد





"التموين" تعلن ارتفاع توريد القمح المحلى لـ3.2 مليون طن



الإفراج عن 156 ألف طن أعلاف بـ78 مليون دولار خلال 6 أيام





الدولة وعدت فأوفت.. عودة سكان مثلث ماسبيرو بعد انتهاء المشروع.. أحد السكان: خوفونا من بيع الشقق بشكل استثمارى والدولة أخرست الجميع.. وأخرى: كنت مهددة بالموت تحت الأنقاض ونشكر الرئيس



ميرفت التلاوى تروى ذكريات الثورة: "30 يونيو" يوم الخلاص من الكابوس.. السيدات وقفن بميدان التحرير فى الصفوف ضد حكم جماعة الإخوان

الحوار الوطنى يواصل اليوم جلسات المحور الاقتصادى.. لجنة أولويات الاستثمارات العامة تعقد جلستين حول ملكية وإدارة أصول الدولة.. ولجنة الزراعة والأمن الغذائى تناقش توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى



