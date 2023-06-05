الملتقى الصحفى المصرى العمانى: فرص نمو واعدة بين مصر وعمان للدفع بالعلاقات الاقتصادية

إيمان حنا - تصوير أحمد معروف

شهد الملتقى الصحفى المصرى العمانى انعقاد عدد من الجلسات التى ركزت على العلاقات المصرية العمانية بجوانبها المختلفة ؛ تاريخيا وسبل تطويرها في المستقبل تأسيسًا على هذا التاريخ .

الأدبيات المصرية والعمانية

تناولت الجلسة الأولى التى عقدت ضمن فعاليات الملتقى الصحفى المصرى العمانى بعنوان ( العلاقات العُمانية المصرية) ؛ صورة عُمان في الأدبيات المصرية القديمة منذ نشأتها وتطورها عبر التاريخ، والتاريخ الأدبى فى البلدين.

وتحدث فيها نخبة من الأكاديميين والمسؤوليين من الجانبين، منهم الدكتور محمد بن سعيد الحجابى الباحث فى آداب اللغة العربية بسلطنة عمان والدكتور محمد فايز فرحات رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية ، والدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق والدكتور ناصر العتيقى باحث في التاريخ العمانى وعضو الجمعية العمانية للكتاب والأدباء .

وأكدت الجلسة أن هذا الملتقى تتويج للعلاقات التاريخية بين البلدين.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية ؛ أن التحولات العالمية والإقليمية حاليا تنطوى على فرص كبيرة للتعاون بين مصر وسلطنة عمان ؛ كما أن الموقع الجغرافي والجغرافيا السياسية للبدين تعزز من فرص نجاح هذا التعاون .

فمصر تمثل نقطة تقاطع مهمة بين القارات الثلاث أوربا وآسيا وأفريقيا كما أن سلطنة عمان نقطة تقاطع بين أقاليم جنوب آسيا ووسط اسيا والشرق الاوسط وهذا يساعد على الاستفادة من معطيات الجغرافيا السياسية.

وأضاف أن من عوامل تعزيز هذا التعاون أيضا زيادة الوزن النسبي للجغرافيا المائية حيث ان مصر أصبحت تولى اهتماما خاصا بالمسطحات المائية باعتبارها نقطة تواصل بين دول العالم ومصر لديها تجربة مهمة فى هذا المجال بمنطقة البحر المتوسط وشرق المتوسط والتى أصبحت مجالا مهما للتعاون بينها وبين الدول الأوربية.

وتناولت الجلسة الثانية مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وعمان ؛ والتى شارك فيها نخبة من خبراء الاقتصاد المصريين والعمانيين، كيف يمكن الدفع بمستوى العلاقات بين مصر وسلطنة عمان على الصعيد الاقتصادي وهذا يعبر عن حرص مشترك لدى البلدين ؛ ومن جانبه أكد الدكتور أحمد غنيم الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي للمتحف القومى للحضارة؛ خلال الجلسة أن العلاقات المصرية العمانية شهدت طفرة على الصعيدين السياسي والثقافى ولابد أن تكون العلاقات الاقتصادية على نفس المستوى؛ فحتى الآن حجم الاستثمارات العمانية فى مصر يبلغ 85 مليون دولار وهذا لا يتناسب مع الأفق التى يمكن أن تصل لها هذه العلاقات .

فرص واعدة

سلطت الجلسة الثانية من الملتقى المصرى العمانى الضوء على مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وعمان ؛ والتى شارك فيها نخبة من خبراء الاقتصاد المصريين والعمانيين، كما طرح المشاركون كيفية الدفع بمستوى العلاقات بين مصر وسلطنة عمان على الصعيد الاقتصادي وهذا يعبر عن حرص مشترك لدى البلدين .

وأكد المشاركون أن هناك فرص واعدة للاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد غنيم الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي للمتحف القومى للحضارة؛ خلال الجلسة أن العلاقات المصرية العمانية شهدت طفرة على الصعيدين السياسي والثقافى ولابد أن تكون العلاقات الاقتصادية على نفس المستوى؛ فحتى الآن حجم الاستثمارات العمانية فى مصر يبلغ 85 مليون دولار وهذا لا يتناسب مع الأفق التى يمكن أن تصل لها هذه العلاقات .

التأثير الإعلامى

جاءت الجلسة الثالثة بعنوان (التأثير الإعلامي والثقافي على تعزيز العلاقات العُمانية المصرية) وجاءت متناولة ، البعد الثقافي وتأثير الصحافة العُمانية والمصرية في تاريخ العلاقات العُمانية المصرية قديماً وحديثاً، وتحدث فيها عدد من المسؤولين السابقين والأكاديميين، منهم الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام العُماني السابق

وقد انطلقت فعاليات الملتقى الصحفى المصري العمانى؛اليوم الاثنين بالمتحف القومي للحضارة ؛ بمشاركة نخبة من الشخصيات البارزة من مصر وعمان. فى متحف الحضارات، ويعقد الملتقى للمرة الأولى امتدادًا للتعاون بين البلدين ؛ وتنظمه جمعية الصحفيين العُمانيين بالتعاون مع سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة؛ ويشارك فى الملتقى الملتقى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمى نيابة عن وزيرة الثقافة ووزير الاعلام العمانى السابق الدكتور عبدالمنعم الحسنى ؛ والدكتور محمد بن مبارك العريمى رئيس جمعية الصحفيين العمانية وأعضاء الجمعية وعدد من أعضاء جمعية كتاب وأدباء سلطنة عمان.

يمتد الملتقى ليومين، بدأت فعالياته أمس بافتتاح معرض الصور الذي يعبر عن عمق العلاقات الحضارية بين سلطنة عُمان ومصر وما تتميز بع السلطنة من تاريخ عريق في الفنوان والآداب والثقافة والإبداع.

يذكر انه يزور مصر حاليًا وفد صحفى من سلطنة عمان يرأسه رئيس جمعية الصحفيين العمانيينالدكتور محمد العريمى، وسالم الجهوري، نائب رئيس الجمعية، وطالب الصباري، أمين السر، وخلفان الحسني، أمين المال بالجمعية، ومصطفى المعمري عضو مجلس الإدارة، وسعيد النهدي، عضو مجلس الإدارة.

تشمل الزيارة التى يقوم بها الوفد العمانى؛ والذى يضم الدكتور محمد العريمى رئيس جمعية الصحفيين العمانية ، وسالم الجهوري، نائب رئيس الجمعية، وطالب الصباري، أمين السر، وخلفان الحسني، أمين المال بالجمعية، ومصطفى المعمري عضو مجلس الإدارة، وسعيد النهدي، عضو مجلس الإدارة؛ عدة فعاليات تسهم فى توطيد أواصر التعاون بين البلدين؛ من بينها الملتقى الصحفى المصرى العمانى، والأمسية المشتركة مساء اليوم فى متحف الحضارات، وملتقى إعلامى مشترك غد الثلاثاء، بمشاركة نخبة من أبرز الإعلاميين المصريين والعمانيين.

وتأتي هذه الزيارة عقب أيام قليلة من زيارة تاريخية ناجحة للسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان ومباحثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عكست الحيوية الاستراتيجية للعلاقات بين البلدين، والآفاق المستقبلية الواعدة لمجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.















































