الرئيس الموريتانى: مواجهة الأزمات الحالية تحتاج مقاربات شاملة

قال الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى، إن الأزمات الأمنية والاقتصادية والبيئية وثيقة الترابط، وبالتالى معالجتها تبقى عبر مقاربات شمولية، من شأنها تقديم حلول شاملة فى مجابهة كافة التحديات.

وأشار خلال كلمته أمام اجتماع مراسمى لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، والمنعقد اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة، إلى مكافحة الأرهاب فى بلاده عبر مقاربة شمولية، لا تقوم فقط على الجانب الامنى، وإنما عبر حلول اقتصادية واجتماعية وتنسيق مع دول الجوار فى منطقة الساحل.

وأضاف أن الحكومة الموريتانية بذلت جهودا كبيرا لتعزيز الوحدة الوطنية، وانهاء التهميش الذى تشهده العديد من الفئات، وتمكين الشباب والمرأة، موضحا أن مشاركة المواطن فى العمل العام يمثل ضرورة ملحة لمكافحة الارهاب.

كما أعرب الرئيس الموريتانى عن حرص بلاده على تعزيز العلاقة مع أشقائها العرب فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأضاف أن بلاده تتطلع إلى القمة التنموية المقبلة والمقررة فى نوفمبر المقبل لتكون فرصة لتعزيز الروابط والعمل العربى المشترك.