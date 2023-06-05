الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولى للاتصالات.. إنفوجراف

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "دورين بوجدان مارتن"، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعادل درويش ممثل الاتحاد ومدير المكتب الإقليمي في الدول العربية.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في هذا اللقاء.

استقبل الرئيس السيسى، "دورين بوجدان مارتن"، الأمين العام للاتحاد الدولى للاتصالات

الرئيس أكد خلال اللقاء حرص مصر على تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولى للاتصالات والمشاركة بفاعلية فى أعماله وأنشطته

اهتمام الدولة من خلال "استراتيجية مصر الرقمية" بالنهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير بنيته التحتية

ثمنت أمين عام الاتحاد الدولى للاتصالات دور مصر ومساهماتها الممتدة فى أعمال الاتحاد، وآخرها استضافة النسخة الحالية للمنتدى العالمى لمنظمى الاتصالات بشرم الشيخ

أكدت على اهتمام الاتحاد بتعميق التعاون مع مصر فى هذا الصدد بما يسهم فى دعم عملية التطور الرقمى بها