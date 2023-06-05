اليوم السابع
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التعليم تبدأ تسليم خطابات الندب للمشاركين بامتحانات الثانوية العامة 2023

الإثنين، 05 يونيو 2023 10:00 ص
التعليم تبدأ تسليم خطابات الندب للمشاركين بامتحانات الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم
كتب ــ محمود طه حسين

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بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تسليم خطابات الندب للمراقبين والملاحظين المشاركين بامتحانات الثانوية العامة 2023، اليوم الإثنين، على أن يتم فتح باب الاعتذارات غدا الثلاثاء 6 يونيو.
 
وحددت الوزارة حالات يتم قبول الاعتذارات فيها:-
 
- قومسيون طبى حديث ومختوم من المجلس الطبى العلم مدون بع يعفى من أعمال الامتحانات أو ممنوع من السفر لهذا العام.
 
- العمل جزء من الوقت وتقديم صورة معتمدة من المستند.
 
- سفر الزوج أو عمله بمنطقة نائية مع تقديم صورة من المستند الدال على ذلك.
 
- الإحالة إلى المعاش أثناء أداء الامتحانات مع تقديم المستندات.
 
- ندب الزوج أو الزوجة لأعمال امتحانات الثانوية العامة يتم الاعتذار لأحدهم مع ضرورة إحضار أصل خطاب الندب للزوجين.
 
- رعاية طفل مريض بمرض مزمن أو معاق مع تقديم صورة من التقرير الطبى.
 
- عجز 5% مع تقديم صورة من المستند.
 
- ندب لأعمال امتحانات أخرى.
 
- وجود طفل رضيع لا يزيد عن عامين صورة من شهادة الميلاد المميكنة.
 
- وفاة الزوج أو الزوجة بما لا يتجاوز العام مع تقديم صورة شهادة الوفاة .
 
- الحرمان من أعمال الامتحانات مع تقديم صورة معتمدة من المستند.
 
- خصومة ثأرية مع تقديم خطاب حديث صادر من مديرية الأمن التابع لها المنتدب.
 
- الاستدعاء للتجنيد مع تقديم صورة من المستند.
 
- الحصول على إجازة بدون مرتب.
 
 
وأكدت لجان الإدارة أنه لن يتم قبول اى اعتذارات من مقدرى الدرجات إلا من خلال مشرف عام تقدير الدرجات بامتحانات الثانوية العامة.
 
 
 

التربية والتعليم

تسليم خطابات الندب للمشاركين بامتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانوية العامة 2023

اخبار مصر

اعتذارات المشاركين بامتحانات الثانوية العامة 2023



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