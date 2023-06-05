البورصة تواصل ارتفاعها مدفوعة بمشتريات أجنبية وتداولات تجاوزت 1.4 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت من 1.4 مليار جنيه.

,ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 17545 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 3249 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 21049 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 7350 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.93% ليصل إلى مستوى 3491 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.19% ليصل إلى مستوى 5159 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.40% ليصل إلى مستوى 4253 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: بلتون المالية القابضة، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية.

كما قررت إدارة البورصة، عدم الاعتداد بأثر العمليات المنفذة على أسهم شركتي اودن للاستثمارات المالية، والمصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، خلال جلسة اليوم الإثنين على سعر الإقفال اللحظي.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وشارم دريمز للاستثمار السياحي عدد 100 ألف سهم، 50 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 43.2 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي البنك التجاري الدولي (مصر)، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 5500 سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.

كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الحديد والصلب المصرية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 75 ألف سهم، 5016 سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا عدد 10 أسهم، 1.1 مليون سهم، 14.8 ألف سهم، 2470 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، ومصر للفنادق 518.4 ألف سهم، 13130 سهم، على التوالي.

في سياق آخر أعلنت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، تحقيق مبيعات بلغت خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2023 بقيمة 2.6 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 24.6%، وانخفض صافي الربح إلى 9.5 مليون جنيه مقارنة مع 26.7 مليون جنيه بنسبة انخفاض 64.6%.