اخبار 24 ساعة..الأرصاد تتوقع رياح خماسينية مثيرة للأتربة نهاية الأسبوع الجارى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها :
الأرصاد تتوقع رياح خماسينية مثيرة للأتربة نهاية الأسبوع الجارى
أحمد السبكى: تقرير بيانات الإنفاق الصحى يعكس اهتمام الدولة بصحة المصريين
التموين: لدينا مخزون كاف من اللحوم بأسعار مناسبة قبل عيد الأضحى المبارك
الكنيسة: البابا تواضروس حالته مستقرة ويستقبل الأفراد حسب الأجندة المحددة
وزير التعليم: مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا تحظى باهتمام القيادة السياسية
8 خطوات للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة
وزير الصحة يقرر صرف شهر مكافأة للعاملين بمستشفى القاهرة الفاطمية..اعرف السبب
التعليم تحدد حالات تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2023 والمستندات المطلوبة
الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر تصلي من أجل سلامة البابا تواضروس الثاني
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