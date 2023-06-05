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اخبار 24 ساعة..الأرصاد تتوقع رياح خماسينية مثيرة للأتربة نهاية الأسبوع الجارى

الإثنين، 05 يونيو 2023 12:00 ص
اخبار 24 ساعة..الأرصاد تتوقع رياح خماسينية مثيرة للأتربة نهاية الأسبوع الجارى الارصاد
محمود طه حسين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها : 

الأرصاد تتوقع رياح خماسينية مثيرة للأتربة نهاية الأسبوع الجارى

أحمد السبكى: تقرير بيانات الإنفاق الصحى يعكس اهتمام الدولة بصحة المصريين

 

التموين: لدينا مخزون كاف من اللحوم بأسعار مناسبة قبل عيد الأضحى المبارك

 

الكنيسة: البابا تواضروس حالته مستقرة ويستقبل الأفراد حسب الأجندة المحددة

 

وزير التعليم: مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا تحظى باهتمام القيادة السياسية

 

8 خطوات للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة

 

وزير الصحة يقرر صرف شهر مكافأة للعاملين بمستشفى القاهرة الفاطمية..اعرف السبب

 

 


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