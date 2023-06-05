أخبار البورصة اليوم الإثنين 5-6-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 5-6-2023، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية للجلسة الثانية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 مدفوعًا بصعود أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط تداولات تجاوزت 3 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.129 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: بلتون المالية القابضة، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والقاهرة للزيوت والصابون، وسبيد ميديكال، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، وأوراسكوم المالية القابضة.

البورصة تخسر 6 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية للجلسة الثانية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 مدفوعًا بصعود أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط تداولات تجاوزت 3 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.129 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 99.5 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9%، والعرب على 8.35%، واستحوذت المؤسسات على 27.26% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.73%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 4.2 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 121.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.8 مليون جنيه، 111.9 مليون جنيه، 15.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 17345 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3213 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 20833 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 7258 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 3461 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 5113 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 4316 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1299 نقطة.

وصعدت أسهم 52 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 100 شركة، ولم تتغير مستويات 51 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وشارم دريمز للاستثمار السياحي عدد 100 ألف سهم، 50 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 43.2 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي البنك التجاري الدولي (مصر)، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 5500 سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.

كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الحديد والصلب المصرية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 75 ألف سهم، 5016 سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا عدد 10 أسهم، 1.1 مليون سهم، 14.8 ألف سهم، 2470 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، ومصر للفنادق 518.4 ألف سهم، 13130 سهم، على التوالي.

الزيوت المستخلصة

أعلنت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، تحقيق مبيعات بلغت خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2023 بقيمة 2.6 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 24.6%، وانخفض صافي الربح إلى 9.5 مليون جنيه مقارنة مع 26.7 مليون جنيه بنسبة انخفاض 64.6%.