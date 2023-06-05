"أبو جودة" السباح العالمى يحصل على الميدالية فضية دورة الألعاب العالمية بفرنسا

بورسعيد محمد فرج

حقق محمد أبوجوده السباح العالمى أول ميدالية فضية للإتحاد الرياضى المصرى للإعاقات الذهنية والمشارك فى دورة الألعاب العالمية والتى تقام بفرنسا 2023.

واكدت "منال العجرودى" والدة السباح العالمى خلال تصريح خاص "لليوم السابع"أن نجلها محمد أبو جوده حصل على أول ميدالية "فضية"لمصر فى سباق 800 متر حره فى دورة الألعاب العالمية بفرنسا 2023 والتى يشارك فيها الاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمل مبدى .

وتابعت: منال العجرودى أن محمد نجلها حصل على أول بطولة فى 2013 وحصل على الميدالية الذهبية ثم شارك فى بطولة الأولمبياد الخاص 2015 وحصد 4 ميداليات ذهبية فى سباق 200 متر و400 حر.

وتواصل،والدته بأنه تم اختياره بالمشاركة فى بطولة العالم بلوس أنجلوس بأمريكا وكان أصغر لاعب فى البطولة، حيث كان عمره آنذاك 11 عاما وحصد 4 ميداليات أول ذهبية فى 400 متر ومركز ثانى فى 200 متر وحصل على الميدالية البرونزية فى التتابع.

واستطردت العجرودى أن نجلها شارك في بطولة أستراليا 2019 وحصل على الميدالية الفضية وكانت أول ميدالية تدخل اتحاد الإعاقة الذهنية وأول مصرى يرفع علم مصر، ويردد "تحيا مصر" وسط فرحة كل المشاركين من الجاليات المصرية المصرية فى أستراليا وكل أفراد البعثة.

واختتمت والدته قائلة: إن الرئيس عبد الفتاح السيسى قام بتكريمه من ضمن أبطال المنتخب وكان ودعم الرئيس السيسى لهم كان له أثراإيجابيا عليهم، ويبث الفرحة فى نفوسهم، فضلا أن التكريم وسام شرف على صدور متحدى الإعاقة وأصحاب الهمم، لحصد مزيد من البطولات ورفع علم مصر فى كل أنحاء العالم وتحيا مصر أم الدنيا.