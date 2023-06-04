20 محضر مخالفة فى حملة موسعة على المنشآت الصناعية بالعامرية غرب الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شن حى العامرية أول، غرب الإسكندرية، حملة موسعة، بقيادة السيد موسي رئيس حي العامرية أول، للتفتيش على المنشآت الصناعية والمحال العامة والصيدليات بنطاق الحي.

وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالمتابعة الدورية والتفتيش على المحال العامة والصيدليات والأسواق، ورصد المخالفات الموجودة بها، وكذلك التأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وبقيادة السيد موسي رئيس حي العامرية أول، وبحضور دعاء مصطفى قطب سكرتير عام الحي، تم تنفيذ حملة بحضور الطب البيطرى و مديرية التموين ومندوبي التفتيش الصيدلي والرقابة علي الأغذية بمديرية الشئون الصحية وشركة المياه والصرف الصحي وإدارة الرقابة والرصد البيئي والمتابعة الميدانية بالمحافظة وإدارة الرخص وشئون البيئة و المتابعة الميدانية و إشغال الطريق وجميع الإدارات المعنية بالحى.

واستهدفت الحملة منطقة عبد القادر ومرغم بحري حيث تم التفتيش على 4منشآت صناعية و عدد من المحال العامة وعدد 3 صيدليات و ورشة وقام مندوبي الجهات المشاركة في الحملة بإعمال شئونهم تجاه المخالفات التى تم رصدها وتحرير 20 محضر مخالفة متنوع والتحفظ على 9 حالات اشغالات متنوعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كل في إختصاصه .