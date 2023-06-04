وكيل حاسبات حلوان: تصحيح نماذج الإجابات خلال 96 ساعة من انعقاد الامتحان

كتب ــ محمد صبحى

أكدت الدكتورة منال عبد القادر وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى لشئون التعليم والطلاب ب جامعة حلوان ، أن أعمال الكنترول تجرى على قدم وساق لتصحيح نماذج إجابات امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2022/ 2023، مؤكدة أن التصحيح يتم فى خلال 96 ساعة من انعقاد الامتحان.

وأضافت الدكتورة منال عبد القادر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الكلية تطبق أعلى معايير الدقة فى أعمال تصحيح نماذج الإجابات، إذ تمر على أكثر من مرحلة للتدقيق والمراجعة لمنح كل طالب حقه والحصول على الدرجات، مشيرة إلى انتظام أعمال التصحيح بمجرد الانتهاء من الاختبار حتى تبدأ الكلية فى تلقى الدرجات وإعلانها للطلاب بشكل مباشر بعد أيام من انتهاء ماراثون الامتحانات.

وأشارت وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان، إلى أن الكلية تشهد انتظاما فى الامتحانات منذ انطلاقها 21 مايو الماضى والتي تستمر حتى منتصف شهر يونيو بالنسبة لطلاب مرحلة البكالوريس والدراسات العليا.

كان الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، قد أكد أن الجامعة انتهت من الاستعدادات الخاصة بأعمال الامتحانات، وأنه تم إعلان الجداول في الكليات وتجهيز اللجان، وتأمينها لضمان آداء الطلاب للامتحانات وتوفير مناخ ملائم لهم.

وقال رئيس جامعة حلوان - في تصريح سابق، إنه تم التنسيق الكامل بين عمداء الكليات والوكلاء وإدارة الجامعة لتوفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية من حيث توفير الملاحظين والمراقبين، وكذلك الإشراف الطبي للحالات العادية أو الحرجة وكذلك توفير الأمن الإداري اللازم لتأمين قاعات الامتحانات من الخارج، لضمان توفير أقصى وسائل المساعدة لإتمام أعمال الامتحانات في جو هادئ.