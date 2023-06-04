وفاة موظفة إثر تعرضها لأزمة قلبية داخل مدرسة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

توفيت موظفة إدارية بمدرسة الشهيد طيار محمد سمير الإبتدائية التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية ،إثر تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء تواجدها في المدرسة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

البداية بتلقي مديرية التربية والتعليم بالشرقية ، بلاغا بوفاة " منال محمد المهدي " 57 عاما كاتب أول بمدرسة الشهيد طيار محمد سمير التابعة لإدارة شرق الزقازيق، إثر تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية.

وتبين أنه أثناء حضور المتوفاة إلى المدرسة في تمام الساعة الثامنة صباحا، وعقب قيامها بالتوقيع في دفتر الحضور والانصراف في الموعد المحدد، وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً تعرضت لحالة إغماء.

جرى الدفع بسيارة الإسعاف لموقع البلاغ ، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين وفاتها إثر تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإنهاء تصريح الدفن ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

من جانبه نعى المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، ومحمد رمضان غريب وكيل المديرية، ومديرو عموم المديرية، ومديرو عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، وجميع العاملين بمديرية التربية والتعليم، الفقيدة المتوفاة إلي رحمة مولاها، داعين الله لها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته ، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.