وزير السكك الحديد الهندى يكشف سبب كارثة القطارين

أ.ش.أ

ذكر وزير السكك الحديد الهندي أن حادث خروج القطارين عن مسارهما بشرق البلاد والذي خلف مئات القتلى والجرحى، نتج عن خلل في نظام الإشارات الإلكترونية أدى إلى تغيير مسار قطار بشكل خاطئ.

وحسب موقع روسيا اليوم، أضاف أشويني فايشناو اليوم الأحد، أن "التحقيق سوف يكشف من فعل ذلك وما هو السبب".

جاء الكشف عن ملابسات الحادث بينما تعمل السلطات الهندية على إزالة حطام قطاري الركاب اللذين خرجا عن القضبان في مديرية بالاسور بولاية أوديشا شرقي البلاد مساء الجمعة، في واحد من أكثر حوادث السكك الحديد دموية في الهند منذ عقود.

وكانت وكالة الأنباء "برس ترست أوف إنديا" ذكرت في وقت سابق أن تحقيقا أوليا خلص إلى أنه تم إرسال إشارة إلى القطار "كورومانديل إكسبريس" لدخول خط المسار الرئيسي ولكن تم إلغاء الإشارة لاحقا. ودخل القطار خطا آخر يعرف باسم "الخط الحلقي"، واصطدم بقطار بضائع كان متوقفا هناك.

وخرجت 10 إلى 12 عربة قطار عن مسارها، وسقطت حطام من بعض العربات المحطمة على مسار قريب.

وقال أميتاب شارما، المتحدث باسم وزارة السكك الحديد، إن الحطام ضربه قطار ركاب آخر قادم من الاتجاه المعاكس، ما تسبب في خروج ما يصل إلى ثلاث عربات من القطار الثاني عن مسارها.

وقع الحادث في حين كان رئيس الوزراء ناريندرا مودي يركز على تحديث شبكة السكك الحديد التي تعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني في الهند التي أصبحت أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، حيث يبلغ عدد سكانها 1.42 مليار نسمة.