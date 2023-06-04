وزير الدفاع الصيني يتهم "بعض الدول" بالرغبة في فرض قواعدها على الدول الأخرى

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قال وزير الدفاع الصيني الجنرال لي شانج فو، اليوم الأحد ، إن "بعض الدول تحب فرض قواعدها على دول أخرى في (نظامها الدولي)".



وقال لي - في خطاب ألقاه أمام منتدى حوار شانجريلا في سنغافورة؛ حسبما نقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية - إن "ما يسمى بالنظام الدولي القائم على القواعد لا يخبرك أبدا بالقواعد ومن وضعها".



وأضاف لي - أمام أكبر مؤتمر دفاعي في آسيا - "إنها (القواعد) تمارس الاستثناء، والمعايير المزدوجة، ولا تخدم سوى المصالح، وتتبع قواعد عدد صغير من الدول".