وزيرة الطاقة النمساوية: نجحنا في خفض الانبعاثات الضارة بنسبة 35%

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أكدت ليانور جويسلر وزيرة الطاقة والمناخ في النمسا أنه للمرة الأولى في تاريخ النمسا تم النجاح في خفض الانبعاثات الضارة بنسبة 35 في المائة لكن بالنسبة للأهداف الخاصة وأهداف الاتحاد الأوروبي لعام 2030 ستظل نسبة 10 في المائة مفقودة.



وقالت جويسلر في تصريحات لها اليوم الاحد انه جاري اعداد خطة المناخ للعام المقبل وستبدأ الوزارة في مشاورات عامة واسعة في يونيو الجاري لمناقشة المزيد من التدابير الضرورية لسد الفجوة.



وفيما يتعلق بإمدادات الغاز .. حثت الوزيرة على اتخاذ خطوات ملموسة لتقليل كمية الغاز الروسي المشتراة موضحة أن عدم القيام بأي شيء يعني المخاطرة بالبقاء معتمدين على الآخرين.



وأضافت الوزيرة انه لا يتعلق الأمر فقط بالحصول على الغاز الطبيعي من مكان آخر ولكن أيضًا باستبداله بالكهرباء من الرياح والشمس معتبرة ان الخروج من الغاز هو أيضًا تحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.