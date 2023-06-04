وزارة الداخلية الموريتانية تعلن تنصيب المجالس الجهوية السبت القادم

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أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية أنها قررت تنصيب المجالس الجهوية المنتخبة يوم السبت القادم.

ودعت الوزارة - في بيان - إلى اجتماع استثنائي يوم السبت القادم عند الساعة العاشرة صباحاً بمقرات الجهات، وذلك لتنصيب رؤساء الجهات وانتخاب نوابهم.

وطالبت الوزارة المستشارين الجهويين المنتخبين باتخاذ التدابير اللازمة للتواجد بمقرات الجهات في التاريخ والوقت المحددين أعلاه.

وكان الحزب الانصاف الموريتاي الحاكم قد فاز بجميع المجالس الجهوية للمحافظات الثلاثة عشر في موريتانيا خلال الانتخابات التي جرت الشهر الماضي وشارك فيها 25 حزبا سياسيا تنافسوا على اصوات مليون وسبعة من عشرة من الناخبين.

كما فاز حزب الإنصاف بـ 158 مجلس بلدي من أصل 237 كما فاز 107 نواب من أصل 176 نائبا هي عدد نواب البرلمان الذي دخله 15 حزبا سياسيا معارضا ومواليا للرئيس الغزواني.