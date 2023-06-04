هطول خفيف للأمطار بمدينة الأقصر وسط انتشار غيوم كثيفة فى السماء.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة الأقصر، اليوم الأحد، هطول أمطار خفيفة مع غيوم كثيفة تنتشر في السماء، حيث أعلنت محافظة الأقصر، عن رفع درجة الإستعداد القصوى على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بناءاً على تقرير هيئة الأرصاد الجوية وذلك حتى تحسن الأحوال الجوية.

وأكدت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، إنه تقرر رفع درجة الإستعداد بين كافة المديريات والجهات المعنية مع حالة انعقاد مستمر لغرفة العمليات المركزية والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لتلقى أي بلاغات محتملة والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.

كما أصدر محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة حالة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة، حيث قام مجلس مركز ومدينة الأقصر بالتعامل الفوري مع حالة سقوط شجرة بشارع التليفزيون مساء أمس السبت، وتم رفعها على الفور لانتظام حركة المرور.

كما تشهد المحافظة حالة من التقلبات الجوية الكبيرة مع هبوب عاصفة ترابية خفيفة، وسط انتشار كثيف للغيوم فى السماء مع التقلبات في حالة الطقس ودرجات الحرارة، وذلك نتيجة الطقس المتقلب والغيوم الكثيفة بصورة شبه يومية فى سماء الأقصر، حيث تقرر اليوم أيضاً إلغاء تحليق رحلات البالون نتيجة رصد شدة وسرعة الرياح فى اتجاه الشرق والتقلبات الجوية صباحاً، حيث أصدر ملاح الشركة المصرية للطائرات قرار بعدم التحليق في سماء المحافظة، وذلك نتيجة اتجاه الرياح بشدة في اتجاه الشرق وهو ما يمنع تحليق الرحلات، حيث تقرر إلغاء الرحلات بالكامل، وأصدر ملاح الشركة المصرية للطائرات قرار بعدم التحليق في سماء المحافظة.