محافظ الغربية يتفقد عددا من القرى بمركز بسيون ويوجه برفع القمامة بشكل دورى

أجرى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية فى السابعة من صباح اليوم جولة مفاجئة لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات إلى جانب رفع الإشغالات وتجميل الحدائق ومتابعة التصدى لمخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية، رافقه اللواء عادل برغش رئيس المدينة.

شملت الجولة قرى (الحداد، كفر سليمان، قرانشو، صا الحجر، الفرتسق ومحلة اللبن) إلى جانب عدد من شوارع مدينة بسيون.

وخلال الجولة تفقد المحافظ أعمال النظافة ورفع المخلفات كما تفقد عدد من المبانى التى يتم بنائها واطلع على الرخص الخاصة بها، موجهاً وحد المتغيرات المكانية بالمحافظة بمراجعة الرخصة لتلك المبانى.

كما وجه المحافظ رئيس المدينة بالرفع الدورى للمخلفات وتكثيف أعمال الوردية الصباحية، كما وجه برفع الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، فضلا عن توجيه إدارة المرور بالتعامل مع السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

وعلى هامش الجولة تفقد المحافظ أعمال توسعة وتطوير ميدان المحكمة بمدينة كفر الزيات، حيث تابع أعمال تركيب الانترلوك فى الجزيرة الوسطى تمهيدا لرصف الميدان بنهاية الأسبوع.

وأكد رحمى على استمرار جولاته الميدانية اليومية لمتابعة أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات القروية فى ملف النظافة والتجميل ومنع التعدى على الأراضى الزراعية، وذلك فى إطار حرص المحافظة على تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بتلبية مطالب واحتياجات المواطنين فى كافة القطاعات الخدمية، وفى مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، إلى جانب الحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدن والأحياء والقرى.