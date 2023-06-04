محافظ السويس يستقبل قيادات البنك الزراعى المصرى.. صور

السويس - السيد فلاح

استقبل اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بمكتبه اليوم سامى عبد الصادق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس وخالد سعداوى، السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد وذلك بمناسبة قيام البنك بافتتاح أحدث فروعه بمحافظة السويس.

وخلال اللقاء قدم محافظ السويس التهنئة لقيادات البنك الزراعي المصري بافتتاح الفرع الجديد مؤكدًا أنه سيكون إضافة للقطاع المصرفي في المحافظة لتقديم الخدمات المصرفية والتمويلية التي يحتاجها أبناء السويس في إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي.

وثمن محافظ السويس الجهود التي يقوم بها البنك لتحقيق التنمية الزراعية والريفية برئاسة علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك، مشيرًا إلى أهمية تكاتف كافة مؤسسات الدولة لدعم جهود التنمية المستقبلية الشاملة .

وقام العميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد للمحافظة نائبًا عن المحافظ وسامى عبد الصادق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك بافتتاح الفرع الجديد بميدان إسماعيل يس بحي السويس بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وتم إنشاء فرع البنك الجديد وفق أعلى المواصفات لتقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية لتلبية كافة احتياجات العملاء بالإضافة لمركز خدمات تطوير الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل والتي تستهدف توفير الخدمات المالية وغير المالية لرواد الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.



محافظ السويس يستقبل قيادات البنك الزراعي المصري (1)



محافظ السويس يستقبل قيادات البنك الزراعي المصري (2)



محافظ السويس يستقبل قيادات البنك الزراعي المصري (3)



محافظ السويس يستقبل قيادات البنك الزراعي المصري (4)