محافظ أسوان يوزع 25 كرسيا متحركا للأطفال والكبار.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

وزع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، 25 كرسيًا متحركًا للأطفال مصابى الشلل الرباعى والمرضى والمسنين مع توزيع كراتين مواد غذائية وقسائم سداد مديونيات لعدد 14 سيدة غارمة، كان قد تم إصدار أحكام ضدهن، وذلك بحضور الدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون المجتمع والتنمية المجتمعية والمنسق العام.

وأثنى محافظ أسوان، فى بيان صحفى، على الدور المحورى لمبادرة الناس لبعضهم والتى ضربت بجذورها فى مشكلات الشارع الأسوانى فى كافة مناحى الحياة، حيث قامت مؤخراً بعمل أسقف لعدد 14 منزلا بقرى ونجوع المحافظة بالتنسيق مع بعض المتبرعين من فاعلى الخير لحماية الأسر من حر الصيف، وقامت مؤخراً بحصر للأطفال متحدى الإعاقة، وتوفير حفاضات شهرياً لعدد 200 طفل بمعدل 1200 قطعة شهرياً لكل طفل بالتعاون مع جمعيه أصدقاء الكبد.

وأشار إلى أنه تم سداد مديونيات الغارمات لعدد 14 سيدة بإجمالى مبالغ قدرها 174 ألف جنيه ممن حصلن على قروض من شركات أقراض متناهية الصغر أو جمعيات أهلية أو أفراد وذلك لظروف مرضية سواء لإجراء جراحات وخلافه أو لتجهيز بناتهن للزواج وشراء أجهزة كهربائية.