لو بتشعر بالتعب والإرهاق عند الاستيقاظ.. 3 نصائح بسيطة لتنشيط صباحك

يؤدي الإرهاق والنوم في وقت متأخر من الليل ووقلة ساعات النوم وأشياء أخرى، إلى شعور الكثير منا بالتعب مباشرة بعد الاستيقاظ في الصباح، وإذا وجدت نفسك مستيقظًا معظم الصباح، فقد يحاول جسدك إخبارك بشيء ما، وإليك بعض نصائح يمكن أن تساعدك فى تقليل مستويات التعب، وفقًا لما نشره موقع "ndtv"
لو بتشعر بالتعب والإرهاق عند الاستيقاظ.. 3 نصائح بسيطة لتنشيط صباحكالأحد، 04 يونيو 2023 06:00 ص
الارهاق
كتبت ميرفت رشاد
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