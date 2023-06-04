لو بتشعر بالتعب والإرهاق عند الاستيقاظ.. 3 نصائح بسيطة لتنشيط صباحك

كتبت ميرفت رشاد

يؤدي الإرهاق والنوم في وقت متأخر من الليل ووقلة ساعات النوم وأشياء أخرى، إلى شعور الكثير منا بالتعب مباشرة بعد الاستيقاظ في الصباح، وإذا وجدت نفسك مستيقظًا معظم الصباح، فقد يحاول جسدك إخبارك بشيء ما، وإليك بعض نصائح يمكن أن تساعدك فى تقليل مستويات التعب، وفقًا لما نشره موقع "ndtv"

1. تحقق من نقص التغذية قد يؤدي نقص المغذيات إلى الإرهاق بشكل يومي، عندما تكون مستويات الحديد منخفضة، لا تحصل الخلايا على الأكسجين الذي تحتاجه، ما قد يجعلك تشعر بالتعب، يعتبر فيتامين ب 12 أمرًا بالغ الأهمية لتوصيل الأكسجين وإنتاج الطاقة، لذا فإن المستويات المنخفضة يمكن أن تسبب إجهادًا شديدًا، بالإضافة إلى ذلك، نقص فيتامين د، لأن فيتامين د يبدو أنه يساعد الميتوكوندريا - وهي جزء من الخلية التي تولد الطاقة.

2. اعمل على النوم المريح الميلاتونين هو هرمون ينتج في جسم الإنسان، إنها مسؤولة بشكل خاص عن تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية للشخص ، أو دورة النوم والاستيقاظ، تشمل الأطعمة التي تحتوي على الميلاتونين الطبيعي الفستق والعنب والطماطم.