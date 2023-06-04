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فتح ميناء العريش بعد إغلاق 3 أيام عقب استقرار الأحوال

الأحد، 04 يونيو 2023 09:43 ص
فتح ميناء العريش بعد إغلاق 3 أيام عقب استقرار الأحوال ميناء العريش البحرى
شمال سيناء - محمد حسين

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أعيد اليوم فتح ميناء العريش البحرى، بعد إغلاقه 3 أيام نظرا للظروف الجوية غير المستقرة التى سادت محافظة شمال سيناء خلال الأيام الماضية. 
 
وأوضحت مصادر بميناء العريش البحرى، أنه تم فتح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية، ليستقبل عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية. 
 
وشهدت محافظة شمال سيناء اليوم استقرارا فى الأحوال الجوية، واعتدال درجة الحرارة.
 
وكانت محافظة شمال سيناء تعرضت لأجواء رياح وعواصف ساخنة يومى الخميس والجمعة وبدأت بالتحسن تدريجيا أمس السبت خلالها تم رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية.

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