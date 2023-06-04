اليوم السابع
Ads
الأحد، 04 يونيو 2023 12:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

غدا.. انطلاق الاجتماع التحضيرى لمؤتمر التنمية الاجتماعية لدول منظمة التعاون الإسلامى

الأحد، 04 يونيو 2023 11:29 ص
غدا.. انطلاق الاجتماع التحضيرى لمؤتمر التنمية الاجتماعية لدول منظمة التعاون الإسلامى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب ــ مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشهد القاهرة غدا الإثنين، انطلاق فعاليات الاجتماع التحضيري على مستوى كبار المسئولين للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي تستضيف فعالياته لأول مرة جمهورية مصر العربية، وذلك تحت رعاية  رئيس الجمهورية وبرئاسة الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الدورة الثانية للمؤتمر التي تقام تحت شعار "العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي".
 
ومن المقرر أن يشهد الاجتماع التحضيري على مستوى كبار المسئولين اعتماد مشروعي جدول الأعمال وبرنامج العمل، فضلا عن استعراض تقرير كل من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والمدير التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو حول تنفيذ القرارات المتعلقة بقضايا الطفولة ومؤسسة الزواج والأسرة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة.
 
كما أنه من المقرر أن يتناول الاجتماع أيضًا استعراض جهود أجهزة ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي في مجال تمكين مؤسسة الزواج والأسرة ورفاه الطفولة والقضايا المتعلقة بالمسنين وذوي الإعاقة، كما سيتم دراسة مشروعي برنامج عمل وجدول أعمال المؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية الذي سيعقد صباح الثلاثاء برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، فضلا عن دراسة مشروع القرار الشامل للمؤتمر ومشروع إعلان القاهرة.
 
وتتابع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الاستعدادات التنفيذية الخاصة باستضافة أعمال المؤتمر الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، والذي يعد حوارًا عالميًا لدول المنظمة حول قضايا التنمية الشاملة.
 
وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة تمثل الصوت الجماعي للعالم الإسلامي وتسعى لحماية مصالحه والتعبير عنها دعماً للسلم الدولي وتعزيزاً للعلاقات بين مختلف شعوب العالم وأُنشئت المنظمة عام 1969، كما أنها تعد ثان أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها سبعًا وخمسين دولة موزعة على أربع قارات.
 
جدير بالذكر، أن المنظمة قامت بصياغة برنامج للعشرية القادمة الممتدة بين عامي 2016 و2025، حيث يستند برنامج العمل الجديد إلى أحكام ميثاق منظمة التعاون الإسلامي الذي يتضمن 18 مجالاً من المجالات ذات الأولوية و107 أهداف، وتشمل هذه المجالات على سبيل المثال لا الحصر، قضايا السلم والأمن، وفلسطين والقدس الشريف، والتخفيف من حدة الفقر، ومكافحة الإرهاب، والاستثمار وتمويل المشروعات متناهية الصغر، والأمن الغذائي، والعلوم والتكنولوجيا، وتغيّر المناخ، والتنمية المستدامة، والوسطية، والثقافة والتناغم بين الأديان، وتمكين المرأة، والعمل الإسلامي المشترك في المجال الإنساني، وحقوق الإنسان، والحكم الرشيد.
 
 

التضامن

المؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية لدول منظمة لمنظمة التعاون الإسلامي

منظمة التعاون الاسلامى



الموضوعات المتعلقة

وزيرة التضامن تفتتح اجتماع "بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية فى الدول العربية".. القباج: تمويل حياة كريمة تجاوز تريليون جنيه.. زيادة المعاشات 120% فى 8 سنوات.. ودعم الأسر الأولى بالرعاية ارتفع إلى 127 مليار جنيه

الثلاثاء، 23 مايو 2023 02:00 م

مناقشة "موازنة 24/23" لقطاع الحماية الاجتماعية غدا أمام النواب بحضور نيفين القباج

الجمعة، 19 مايو 2023 09:21 م

فى الذكرى الـ41 لتحرير أرض الفيروز.. 4 وزراء و3 محافظين يطلقون مهرجان "سيناء أولا" بجامعة سيناء.. أشرف صبحى: خطة لإشراك الشباب بمختلف البرامج.. ونيفين القباج: 250 مليون جنيه دعم لأسر الشهداء والمصابين المدنيين

الأربعاء، 26 أبريل 2023 08:30 م

"التضامن" تعلن استمرار تشغيل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" خلال العيد.. "القباج": استمرار تواجد المتعافين بالمراكز العلاجية لحين انتهاء أيام العيد.. والهدف حمايتهم من التفكير فى العودة للإدمان

الجمعة، 21 أبريل 2023 09:00 ص

أمين عام الجامعة العربية ووكيل الأمم المتحدة ووزيرة التضامن يطلقون أول خطة عربية للوقاية من المخدرات.. والقباج: التعاون جاء بناء على اقتراح مصر وتساعد فى ترسيخ المنظور الحقوقى للوقاية والعلاج والرعاية والتأهيل

الأحد، 26 مارس 2023 04:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة