رئيس مدينة نويبع يقود حملة نظافة وتجميل لمنطقة الترابين السياحية.. صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نويبع فى جنوب سيناء، اليوم الأحد، حملة لتجميل شاطئ الترابين السياحى برئاسة اللواء مصطفى عابدين رئيس مدينة نويبع وإدارة شئون البيئة بالمدينة.

وقال اللواء مصطفى عابدين رئيس مدينة نويبع، إن ذلك يأتى ذلك بهدف تجميل المنطقة لجذب المزيد من السائحين وجعلها مقصد لراغبى قضاء اوقات ممتعه بالمنطقة، لافتا إلى أنه تم عمل مسابقات بيئية متنوعة بالإضافة لحملة نظافة للشاطئ العام وتم عمل ندوة تثقيفية بعنوان (دحر التلوث البلاستيكيى )حاضرها الكيميائى محمد حسن مدرب المخلفات الصلبة بمركز التنميه المحلية بسقارة.

وتابع رئيس المدينة اعمال تقليم وتهذيب الأشجار وإزالة الحشائش الزائده مع استكمال الأعمال بصورة مستمرة لرفع كفاءة المدينة، وأشار رئيس شارك بالحملة جمعية حماية البيئة بنويبع والحملة الميكانيكية بالوحدة وادارة شئون البيئةو مسئولى القطاع، وأوضح رئيس المدينة استمرار الحملات النظافة والتجميل والدهانات بالمدينة.