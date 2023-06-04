اليوم السابع
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بنى سويف تحتفل بيوم البيئة العالمى تحت عنوان "دحر التلوث البلاستيكي"

الأحد، 04 يونيو 2023 07:39 م
بنى سويف تحتفل بيوم البيئة العالمى تحت عنوان "دحر التلوث البلاستيكي" بنى سويف تحتفل بيوم البيئة العالمى
بنى سويف هانى فتحى

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شهد مقر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بنى سويف احتفالية يوم البيئة العالمى تحت عنوان "دحر التلوث البلاستيكي" بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة فرع بني سويف وفرع جهاز شئون البيئة بالمنيا وبني سويف وجمعية عين البيئة.
 
حاضر فى الإحتفالية والندوة  نرمين محمود مقرر المجلس القومي للمرأة بمحافظة بنى سويف ودكتور عطفت محمد مدير جهاز شئون البيئة عن المنيا وبني سويف، نهى بخيت مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي بديوان محافظة بني سويف ومنسق مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، والدكتورة نجلاء فايز الجزار مسئول البحث العلمي والابتكار بالمركز الاستكشافي للعلوم بني سويف ، ومنسق جمعية عين البيئة محافظة بني سويف وعدد من ممثلى الجمعيات الاهليه والرائدات وبعض عضوات فرع المجلس ببنى سويف. 
 
 
وفى كلمتها  تحدثت نرمين محمود مقرر فرع المجلس القومي للمرأة  عن الهدف من الاحتفال بيوم البيئة العالمي وعن التعاون الفعال بين جمعية عين البيئة والمجلس القومي للمرأة وجهاز شئون البيئة كما استعرضت دور المجلس القومي للمرأة في التوعية للحفاظ على البيئة وإعادة التدوير وأشارت لنماذج تمت بالفعل في هذا الموضوع من خلال المجلس القومي للمرأة فرع بني سويف .
 
 
واستعرض عطفت محمد مدير جهاز شئون البيئة المنيا وبني سويف مشكلة التلوث البلاستيكي واضراره فيما  استعرضت الدكتورة نجلاء الجزار منسق عين البيئة الحلول للتلوث البلاستيكي من خلال شرح مثالين تطبيقيين.
احتفالية بيوم البيئة العالمى (1)
احتفالية بيوم البيئة العالمى (1)

احتفالية بيوم البيئة العالمى
احتفالية بيوم البيئة العالمى

جانب من اللقاء داخل مقر المجلس القومى للمرأة
جانب من اللقاء داخل مقر المجلس القومى للمرأة
 

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