اليوم السابع
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براعم تايكوندو مطوبس يحصدون 10 ميداليات فى بطولة الجمهورية للبومزا

الأحد، 04 يونيو 2023 12:15 ص
براعم تايكوندو مطوبس يحصدون 10 ميداليات فى بطولة الجمهورية للبومزا براعم تايكوندو مطوبس يحصدون 10 ميداليات فى بطولة الجمهورية للبومزا
كفر الشيخ- محمد سليمان

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حصد براعم تايكوندو نادى مطوبس الرياضى بمحافظة كفر الشيخ، ميداليتين فضيتين و8 ميداليات برونزية ببطولة الجمهورية للبومزا قطاع وسط الدلتا بطنطا، المقامة، اليوم السبت، بمشاركة لاعبى الهيئات الشبابية والرياضية من قطاع وسط الدلتا، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

من جانبه ثمن الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، دعم نادى مطوبس للعبة التايكوندو وإعداد البراعم فنياً للمشاركة في البطولة و الفوز بعشرة ميداليات ما بين فضية و برونزية مع أول مشاركة لهم، موضحاً فوز اللاعب زياد نعيم و اللاعب أنس رشوان بالميداليتن الفضيتين وفوز اللاعبين " حمزة أحمد، أمير عابدين، محمد حمزه، أروى درويش، زين النجار، منير عابدين، أنس مأمون، لمار للو" بثمانية ميداليات برونزية، وذلك بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة محمود مناع، مدير إدارة شباب مطوبس. .

كما وجه وكيل وزارة الشباب والرياضة، التهنئة للاعبين و لمجلس إدارة النادي بقيادة الدكتور أشرف فليفل رئيس مجلس إدارة النادي، وللجهاز الفني بقيادة كابتن محمود الشهاوي، مدرب ومكتشف الأبطال، وكابتن أحمد عاشور، وتأتى مشاركة براعم نادى مطوبس في بطولة الجمهورية للبومزا قطاع وسط الدلتا تمت للمرة الأولى، كما أشار إلى بدء  تدريبات لعبة الجمباز للبنين والبنات للمرة الأولى بنادي مطوبس.


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

براعم تايكوندو مطوبس

بطولة الجمهورية للبومزا



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