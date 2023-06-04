براعم تايكوندو كفر الشيخ يحصلون على 6 ميداليات فضية ببطولة الجمهورية للبومزا

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكن أبطال كفر الشيخ من الحصول على 6 ميداليات فضية، بطولة الجمهورية للبومزا قطاع وسط الدلتا، براعم تايكوندو، المقامة بمشاركة لاعبى الهيئات الشبابية و الرياضية وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وعبر الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن سعادته بفوز براعم كفر الشيخ بستة ميداليات معلناً أسماء الأبطال وهم : " ايمان السماحي، وساندي الزواوي، يسرا غازي، ندي السماحي، عبدالرحمن مسعود، اسلام جمعه "، مشيراً إلى تحقيق براعم تايكوندو مطوبس لعشرة ميداليات بينهم فضيتين وثمانية برونز فى البطولة ذاتها متمنياً استمرار تألق لاعبى الهيئات الشبابية و الرياضية في بطولات التايكوندو وغيرها من البطولات المحلية والدولية.

كما وجه وكيل وزارة الشباب والرياضة، التهنئة للاعبين و دعم المركز للأبطال الصغار وللجهاز الفنى بقيادة كابتن هشام عبد الرحمن، تأتى مشاركة براعم كفر الشيخ في بطولة الجمهورية للبومزا قطاع وسط الدلتا بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب وعبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة فتحي جبر مدير إدارة شباب كفر الشيخ، وجيه قطب مدير المركز.