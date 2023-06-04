التعليم تتيح التقدم للالتحاق بنظام الدمج التعليمى بجميع أنواع المدارس

كتب ـ محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية، أكدت فيه أنه فى ضوء اهتمام الوزارة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، تم البدء في تلقي طلبات التقدم إلى نظام الدمج التعليمي.

وتابعت الوزارة: إعمالا لقانون حقول الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والكتاب الدوري 3 لسنة 2019 بشأن إجراءات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم السنة 2018 فإنه يسمح بقبول ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة بمدارس التعليم العام والحاصلين على نسبة ذكاء لا تقل عن (60) ولا تزيد عن 70 باستخدام مقياس ستانفورد بيليه مع مقياس السلوك التكيفي على ألا تزيد درجة القصور عن مجالين، وذلك اعتبارا من العام الدراسي المقبل، بالإضافة إلى الفئات الأخرى المدمجة وفق القرار الوزاري 152 لسنة 2017.

وأوضحت الوزارة، أنه يتم التقدم للالتحاق بنظام الدمج التعليمي بجميع أنواع المدارس وبجميع المراحل التعليمية بداية من 1 يونيو الحالى و حتى 11/30 من نفس العام الدراسي ولا يحق لأحد التقدم بعد هذا الميعاد وعلى المديريات والإدارات التعليمية التابعة لها الإعلان عن ذلك بالمديريات والإدارات والمدارس في مكان بارز ومن خلال المواقع الإلكترونية أو الصفحات التابعة وذلك لإعلام أولياء الأمور الراغبين في الحاق ابناءهم بنظام الدمج التعليمي.

شدد الوزارة على أنه لا تقبل طلبات ترد بعد هذا الميعاد ، إلا بعد موافقة الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كما يحب التأكيد على حسن تعامل مسؤول الدمج بالمديريات والإدارات التعليمية مع أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بنظام الدمج التعليمي وعلى تيسير الإجراءات، وعلى أن يقوم مسؤولي دمج الإدارات التعليمية بتوجيه ولى الأمر لاستخراج كل التقارير الطبية والأوراق المطلوبة ومراجعتها طبقا للقرار الوزاري المنظم وتوجيه

ولى الأمر واصطحاب الطالب للعرض على لجنة الدمج بالمديرية لاستصدار قرار الدمج من المديرية وفق

التقارير الطبية، ولا يتم اعتماد أي قرار دمج صادر من المدرسة أو الإدارة التعليمية وبعد صدور قرار الدمج

يتولى مسؤولي دمج الإدارات التعليمية تسليم أصل القرار والأوراق والتقارير الطبية إلى المدرسة لحفظها بملف

الطالب والتنبيه على ولى الأمر بالاحتفاظ بنسخة من قرار الدمع وكافة الأوراق.

وأكدت الوزارة على عدم تجديد التقارير الطبية لإعاقات الشلل الدماغي – اضطراب طيف التوحد - متلازمة داون -

الإعاقة التسلية البسيطة حيث يتم الكشف الطبي أو تحديد درجة الذكاء مرة واحدة في العمر في جميع المراحل

الدراسية.