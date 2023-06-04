التحضير لزراعة الشعر: ما الذى تتوقعه قبل العملية وأثنائها وبعدها

إيناس البنا

إذا كنت تعاني من تساقط الشعر المفرط والشيب والصلع ، فمن المهم استشارة الطبيب في أقرب وقت ممكن، قد تشمل الأسباب الشائعة للصلع العوامل الوراثية والتغيرات الهرمونية وبعض الحالات الطبية أو العلاجات، مثل داء الثعلبة أو العلاج الكيميائي. في مثل هذه الحالات، يمكن لبعض الأشخاص، بتوجيه من الطبيب، اللجوء إلى زراعة الشعر.

وفقًا لموقع "OnlyMyHealth" عادة ما يتم أخذها في الاعتبار عندما يعاني الشخص من تساقط الشعر بشكل كبير، والطرق التقليدية مثل الأدوية أو تغيير نمط الحياة لم تكن فعالة في استعادة نمو الشعر.

أسباب تساقط الشعر والصلع كان تساقط الشعر مصدر قلق كبير، خاصة بين السكان الذكور، وفقًا لدراسة مستعرضة مجتمعية صغيرة نُشرت في مجلة البحوث السريرية والتشخيصية للأطباء، وجد أن معدل انتشار تساقط الشعر يبلغ 60.3٪، في حين أن انتشار الصلع بين الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا كان 50.7٪.

بالإضافة إلى ذلك، تشير البيانات الواردة في منشور Endotext إلى أن الثعلبة الذكرية (MAA) هي الشكل الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر لدى الرجال، حيث تؤثر على 30-50٪ من الرجال في سن الخمسين.



وبالتالي، وفقًا للجمعية الدولية لجراحة استعادة الشعر (ISHRS)، تم إجراء ما يقدر بنحو 7.3 من إجراءات استعادة الشعر في جميع أنحاء العالم في عام 2019. كانت هناك زيادة إجمالية قدرها 16 ٪ مقارنة بعام 2016.

أشياء يجب معرفتها قبل الخضوع لعملية زراعة الشعر من المهم أن نفهم أن التحضير لعملية زراعة الشعر ينطوي على أكثر من مجرد تحديد موعد، يتعلق الأمر بتثقيف نفسك، ووضع توقعات واقعية، والاستعداد عقليًا وجسديًا.

إليك بعض الأشياء التي تريدك أن تعرفها قبل إجراء عملية زراعة الشعر. الاستشارة: الخطوة الأولى والأكثر أهمية هي تحديد موعد لاستشارة أخصائي زراعة شعر مؤهل. قال الدكتور دادو ، "خلال هذا الموعد ، سيناقش الطبيب تاريخك الطبي ، ويفحص فروة رأسك ، ويحدد النهج الأنسب لحالتك الخاصة."

فهم الإجراء: من الضروري أن يكون لديك فهم واضح لعملية زراعة الشعر نفسها، من تقنية الاستخراج ، مثل استخراج وحدة المسام (FUE) أو زرع وحدة البصيلات (FUT)، إلى الرعاية بعد العملية الجراحية، سيرشدك الطبيب خلال كل خطوة للتأكد من أنك على اطلاع جيد ومستعد.



تعديلات نمط الحياة: اعتمادًا على ظروفك الفريدة ، قد يوصي الطبيب بتعديلات معينة في نمط الحياة قبل الإجراء. قد يشمل ذلك تجنب الأدوية المسيلة للدم ، أو الإقلاع عن التدخين ، أو تعديل روتين التمرين لضمان عملية جراحية ناجحة وسلسة.

ما يجب مراعاته أثناء الإجراء إليك ما يمكن أن تتوقعه أثناء عملية زراعة الشعر:

التخدير: لضمان راحتك طوال العملية ، سيتم إعطاء تخدير موضعي لتخدير المناطق المانحة والمتلقية من فروة رأسك، يمكنك أن تتوقع أن تشعر بقدر ضئيل من الانزعاج أثناء هذه العملية.



استخراج الشعر: "إذا اخترت FUE ، فسيتم استخراج بصيلات الشعر الفردية بعناية من المنطقة المانحة باستخدام أدوات متخصصة. بدلاً من ذلك ، إذا اخترت طريقة الشريحة FUT ، فستتم إزالة شريط رفيع من الأنسجة الحاملة للشعر.

ماذا يتبع؟ تعتبر رعاية ما بعد الجراحة أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الشفاء الناجح وأفضل نتيجة ممكنة وهنا بعض الأشياء أن نأخذ في الاعتبار:



فترة التعافي: بعد الإجراء ، قد تشعر ببعض الانزعاج أو التورم أو الاحمرار في المناطق المعالجة. هذه أعراض جانبية طبيعية ومؤقتة ستختفي تدريجياً في الأيام القادمة. سيقدم لك الطبيب تعليمات مفصلة حول كيفية العناية بفروة رأسك خلال فترة التعافي هذه.

الصبر والشفاء: من المهم أن تتذكر أن نمو الشعر هو عملية تدريجية، في البداية ، قد يتساقط الشعر المزروع قبل أن يبدأ الشعر الجديد في النمو، تحلى بالصبر ، فهذا جزء من دورة الشفاء وإعادة النمو الطبيعي، ستصبح النتائج أكثر وضوحًا خلال الأشهر المقبلة ، مما يجعلك أقرب إلى النتيجة المرجوة.



زيارات المتابعة: سيتم تحديد مواعيد زيارات المتابعة المنتظمة لمراقبة تقدمك ومعالجة أي مخاوف قد تكون لديك، يضمن هذا الدعم المستمر أن يحقق المريض أفضل النتائج الممكنة على المدى الطويل.