اليوم السابع
Ads
الأحد، 04 يونيو 2023 11:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أطفال ينصبون مرسم على شواطئ مصيف بلطيم للتعبير عن صفاء المياه والشمس الساطعة.. صور

الأحد، 04 يونيو 2023 10:37 ص
أطفال ينصبون مرسم على شواطئ مصيف بلطيم للتعبير عن صفاء المياه والشمس الساطعة.. صور أطفال ينصبون مرسم على شواطئ مصيف بلطيم
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت شواطئ مصيف بلطيم، فعاليات مبادرة من الأطفال للرسم على شاطئ البحر المتوسط، للتعبير عن جمال مصيف العائلات، بجميع المناطق، والجو الصيفى الرائع والمياه الصافية والشمس الساطعة وسط رياح وأمواج هادئة نسبيا، مما شجع الأطفال فى وضع أدواتهم على الشاطئ، والتعبير عما يرونه ويشعرون به، برسومات متميزة.
 
وشهد مصيف بلطيم، توفير كافة الخدمات للمصطافين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، حيث توافد رواد الشاطئ من أبناء كفر الشيخ، ومحافظات الجمهورية ليستمتعون بسحر وجمال وروعة شاطئ مصيف بلطيم، مع انتشار المنقذين بطول الشاطئ، ولم يتم رصد أى حالات غرق أو إصابات خطيرة.
 
وحرص الأطفال والكبار على اللعب والسباحة فى مياه البحر المتوسط، كما أقبل عدد من رواد الشواطئ على ممارسة الكرة والعديد من الالعاب، والرسم وتشكيل الرمال، حيث انتشر عدد كبير من المنقذين على طول شواطئ المصيف الستة.
 
وكثفت إدارة الشواطئ من حملات المرور والتوعية للمصطافين، بضرورة الالتزام بالقواعد وتعليمات المنقذين، كما استمرت جهود إدارة المصايف، فى توفير أفضل الخدمات للمصطافين، حيث يجرى رفع جميع المخلفات والقمامة من خلال الحملات اليومية المكثفة، ويتم رفع كفاءة دورات المياه والادشاش باستمرار، وذلك من أجل إسعاد المصطافين، وتوفير كافة الخدمات لهم.
 
أطفال كفر الشيخ يعبرون عن مصيف بلطيم برسومات متعددة
أطفال كفر الشيخ يعبرون عن مصيف بلطيم برسومات متعددة

أطفال يعبرون عن مصيف بلطيم بلوحات متعددة
أطفال يعبرون عن مصيف بلطيم بلوحات متعددة

تعبير الاطفال عن هدوء مصيف بلطيم
تعبير الاطفال عن هدوء مصيف بلطيم

جمال البحر بريشة طفله من كفر الشيخ
جمال البحر بريشة طفله من كفر الشيخ

مرسم لطفلة على شاطئ مصيف بلطيم
مرسم لطفلة على شاطئ مصيف بلطيم

مصيف العائلات بريشة طفله كفراوية
مصيف العائلات بريشة طفله كفراوية

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

مصيف بلطيم

مصطافين

اخبار كفر الشيخ



الموضوعات المتعلقة

خريطة الشواطئ المميزة والسياحية بالإسكندرية.. أسعار تتراوح من 15 إلى 25 جنيها.. 22 شاطئا مميزا من المندرة شرقا للساحل غربا.. زيادة عدد الشواطئ السياحية لـ 6.. و"السياحة والمصايف": الأسعار تشمل أدوات الشاطئ..صور

السبت، 03 يونيو 2023 09:00 م

انكسار الموجة الخماسينية الحارة وانخفاض الحرارة 5 درجات بالإسكندرية.. نشاط فى حركة الرياح وارتفاع الأمواج.. "السياحة والمصايف" ترفع الرايات الحمراء على الشواطئ الغربية.. وتؤكد: نسبة الإشغال 15%.. صور

السبت، 03 يونيو 2023 03:00 م

لو ناوى تصيف فى العين السخنة؟.. شاهد إزاى تستمتع بأقل تكلفة

الجمعة، 02 يونيو 2023 09:00 م

توافد المواطنين على شواطئ مصيف بلطيم وانتشار 100 منقذ بـ6 شواطئ.. صور

الجمعة، 02 يونيو 2023 08:35 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة