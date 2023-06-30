%59 من القراء يؤيدون تنوع المنتج السياحى وبناء عدد من المتاحف الجديدة

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء بعنوان هل تؤيد جهود الدولة في إظهار تنوع المنتج السياحى وبناء عدد من المتاحف الجديدة؟، أيد غالبية القراء يؤيدون مطالب جهود الدولة في إظهار تنوع المنتج السياحى وبناء عدد من المتاحف الجديدة.

وأيد 59% من القراء يؤيدون مطالب جهود الدولة في إظهار تنوع المنتج السياحى وبناء عدد من المتاحف الجديدة، بينما عارض 41% من القراء يؤيدون مطالب جهود الدولة في إظهار تنوع المنتج السياحى وبناء عدد من المتاحف الجديدة.