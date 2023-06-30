اليوم السابع
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أكرم القصاص
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%59 من القراء يؤيدون تنوع المنتج السياحى وبناء عدد من المتاحف الجديدة

الجمعة، 30 يونيو 2023 07:00 ص
%59 من القراء يؤيدون تنوع المنتج السياحى وبناء عدد من المتاحف الجديدة نتيجة الاستطلاع

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فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء بعنوان هل تؤيد جهود الدولة في إظهار تنوع المنتج السياحى وبناء عدد من المتاحف الجديدة؟، أيد غالبية القراء يؤيدون مطالب جهود الدولة في إظهار تنوع المنتج السياحى وبناء عدد من المتاحف الجديدة.
 
وأيد 59% من القراء يؤيدون مطالب جهود الدولة في إظهار تنوع المنتج السياحى وبناء عدد من المتاحف الجديدة، بينما عارض 41% من القراء يؤيدون مطالب جهود الدولة في إظهار تنوع المنتج السياحى وبناء عدد من المتاحف الجديدة.
 
 
نتيجة الاستطلاع
نتيجة الاستطلاع

 


السياحة

المنتج السياحى

المتاحف الجديدة

استطلاع

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