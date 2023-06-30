197 مشروعا ضمن خدمة مشروعك بـ48 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2023 بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه تم تنفيذ 197 مشروعا بتكلفة 48 مليون جنيه، بخدمة مشروعك خلال النصف الأول من عام 2023.

وأضاف محافظ المنوفية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من مشروعك هو خلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة بقرى وأحياء المحافظة، وذلك عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها، بهدف خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يساهم فى خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة، فى إطار جهود الدولة فى توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكد محافظ المنوفية، أنه من خلال تلك المشاريع تم توفير 244 فرصة عمل بشتى المجالات،وذلك فى إطار دعم خطة الدولة فى مجال تشجيع الشباب على العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتى تساهم فى توفير فرص عمل مناسبة للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

جدير بالذكر أن برنامج "مشروعك " تنفذه وزارة التنمية المحلية بمشاركة عدد من البنوك الوطنية لاقامة العديد من المشروعات فى المجالات الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية، ويتميز البرنامج بتوفير التمويل اللازم من خلال التوجه إلى مقر الوحدة المحلية التابع لها بفائدة بسيطة وتقديم دراسات الجدوى للمشروعات والمعاملات الضريبة المبسطة وتوفير التدريب الفنى والإدارى، فضلًا عن قيام المسئولين بالمتابعة المستمرة والمرور الميدانى لكافة المشروعات لتذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات والوقوف على ما تم إنجازه من مشروعات على أرض الواقع لضمان تعظيم الاستفادة من كافة أوجه المشروع.