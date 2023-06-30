10 معلومات عن الدورة التدريبية لتصنيع الأسماك لمواكبة سوق العمل بالإسكندرية

أعلنت مديرية العمل بالإسكندرية، توفير فرصة تدريب بالتعاون مع شركة مخصصة لتصنيع الأسماك المدخنة بالإسكندرية، وذلك لتدريب الشباب لمواكبة سوق العمل وتدريبهم على أحدث الأساليب التكنولوجية فى تصنيع الأسماك، ينشر "اليوم السابع" 10 معلومات عن فرصة التدريب.

1- فرصة التدريب على مراحل لاستيعاب اكبر عدد من الشباب.

2- التدريب على مهنة تصنيع الأسماك للمرة الأولى على مستوى محافظة الإسكندرية.

3- التدريب على أحدث تكنولوجيا التصنيع.

4- التدريب على تصنيع الأسماك المدخنة

5- مهنة الأسماك المستحدثة تواكب متغيرات سوق العمل

6- الهدف من التدريب لتوفير فرص عمل لهم بعد انتهاء التدريب.

7- التدريب بناء على بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع مجموعة شركات للاسماك المدخنة.

8- مدة الدورة تستمر لمدة 11 ساعة تدريبا عمليا.

9- التدريب على أساسيات سلامة الغذاء haccp+iso22000.

10- طرق الحفظ والتصنيع السمكى من خلال عدة طرق تشمل التمليح والتدخين والتخليل والطهى على البخار والتغليف باحدث تكنولوجيا، وذلك لاكساب المتدربين مهارة التدريب على كيفية إدارة المشروعات الصغيرة.