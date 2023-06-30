اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 يونيو 2023 10:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

10 معلومات عن الدورة التدريبية لتصنيع الأسماك لمواكبة سوق العمل بالإسكندرية

الجمعة، 30 يونيو 2023 09:00 ص
10 معلومات عن الدورة التدريبية لتصنيع الأسماك لمواكبة سوق العمل بالإسكندرية وزارة القوى العاملة - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية العمل بالإسكندرية، توفير فرصة تدريب بالتعاون مع شركة مخصصة لتصنيع الأسماك المدخنة بالإسكندرية، وذلك لتدريب الشباب لمواكبة سوق العمل وتدريبهم على أحدث الأساليب التكنولوجية فى تصنيع الأسماك، ينشر "اليوم السابع" 10 معلومات عن فرصة التدريب.

 

1- فرصة التدريب على مراحل لاستيعاب اكبر عدد من الشباب.

2- التدريب على مهنة تصنيع الأسماك للمرة الأولى على مستوى محافظة الإسكندرية.

3- التدريب على أحدث تكنولوجيا التصنيع.

4- التدريب على تصنيع الأسماك المدخنة

5- مهنة الأسماك المستحدثة تواكب متغيرات سوق العمل

6- الهدف من التدريب لتوفير فرص عمل لهم بعد انتهاء التدريب.

7- التدريب بناء على بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع مجموعة شركات للاسماك المدخنة.

8- مدة الدورة تستمر لمدة 11 ساعة تدريبا عمليا.

9- التدريب على أساسيات سلامة الغذاء haccp+iso22000.

10- طرق الحفظ والتصنيع السمكى من خلال عدة طرق تشمل التمليح والتدخين والتخليل والطهى على البخار والتغليف باحدث تكنولوجيا، وذلك لاكساب المتدربين مهارة التدريب على كيفية إدارة المشروعات الصغيرة.

 


الاسكندرية

اخبار المحافظات

تدريب الشباب

فرص عمل بالاسكندرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة